Kosmider: Les Broncos ont atteint un nouveau creux en sept ans. Peyton Manning peut-il le réparer ?

Les Broncos ne pouvaient pas laisser passer une occasion de plus de dévoiler une performance embarrassante devant un public de télévision nationale.

Dans une défaite 51-14 contre les Rams le jour de Noël qui était en quelque sorte encore plus déséquilibrée que le score ne le suggère, Denver était sans gouvernail. Son quart-arrière au prix élevé avait l’air aussi perdu qu’il l’a été à tout moment de cette saison déjà misérable. Son personnel d’entraîneurs de première année n’avait aucun bouton correctif à appuyer alors que des explosions sur la ligne de touche se produisaient derrière eux. Les pénalités, les devoirs manqués et les erreurs qui vous grattent la tête sont apparus à chaque tournant.

En d’autres termes, cela ressemblait à une réplique des émissions aux heures de grande écoute souvent plates que les Broncos ont produites au cours des huit premières semaines de la saison. La NFL a chargé ses emplacements de chapiteau avec des apparitions des Broncos au printemps, croyant qu’une équipe qui avait ajouté un quart-arrière du Pro Bowl à neuf reprises à Russell Wilson serait compétitive et excitante, mais Denver n’était pas ces choses en septembre et n’est pas ces choses maintenant. Ça n’a pas été ça depuis sept longues années.

Les Broncos sont une franchise errante dans le noir. Les nouveaux propriétaires qui ont acheté l’équipe en août pour un montant record de 4,65 milliards de dollars ont hérité d’une organisation sans culture ni direction identifiables, un nouveau fond apparemment toujours au coin de la rue.

Sinon, comment rater les séries éliminatoires sept saisons de suite, compiler six campagnes perdantes consécutives, passer plus d’un an sans gagner un vrai match sur la route et auteur du genre de performance lamentable que les Broncos ont présentée au SoFi Stadium dimanche?

“C’était un match embarrassant”, a déclaré l’entraîneur de première année Nathaniel Hackett aux journalistes par la suite. “Nous sommes tous frustrés.”

Le défi qui attend les nouveaux propriétaires de l’équipe, dirigés par le PDG Greg Penner, est énorme. Les héritiers de l’empire Wal-Mart ont concédé en reprenant la franchise la plus populaire de la région des Rocheuses à la fin de l’été dernier qu’ils allaient en apprendre davantage sur l’industrie du sport professionnel au fur et à mesure. Penner, le PDG de l’équipe, a également insisté sur le fait qu’il passerait le “temps nécessaire” pour aborder cette courbe d’apprentissage tout en “responsabilisant les gens et en ayant les bonnes personnes en place”.

L’acquisition de ces personnes prendra de grandes oscillations, et cela devrait commencer pour Penner avec une presse sur tout le terrain pour inciter Peyton Manning à diriger le côté football de la franchise.

Le Pro Football Hall of Famer, dont le chant du cygne du championnat avec les Broncos en 2015 a également marqué la dernière fois que Denver était en séries éliminatoires, a souvent déclaré depuis sa retraite qu’il prenait des décisions concernant son avenir dans le football d’une année à l’autre. Sa société de médias, Omaha Productions, continue de croître en portée et en influence, et le n ° 18 ne manquera pas d’occasions d’avoir un impact significatif dans le jeu de la manière qu’il jugera appropriée. Peut-être qu’il se contente d’être le quart-arrière préféré du Temple de la renommée alors qu’il dissèque les matchs aux côtés de son frère d’une manière engageante qui a fait de la télévision incontournable “ManningCast” du lundi soir.

Mais si Manning signale dans les coulisses, même un peu, qu’il veut étancher sa légendaire soif de compétition en dirigeant une franchise, Penner devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer que les Broncos sont cette franchise pour son ancien quart-arrière vedette.

“Peyton est l’un des plus grands joueurs de la NFL de tous les temps ; évidemment, a remporté un championnat ici », a déclaré Penner lors de sa conférence de presse d’introduction en août. «Nous avons également eu la chance de le connaître tout au long du processus. … Je pense que ça va être une très bonne relation.

Penner et Manning ont été vus à quelques reprises au cours des derniers mois, discutant occasionnellement avant les entraînements du camp d’entraînement ou sur la touche avant les matchs. Manning n’a donné aucune indication qu’il était prêt à assumer un rôle dévorant au sommet d’une organisation, mais il est resté proche des Broncos, assistant à des matchs à domicile et notant lors de son intronisation dans le Ring of Honor de l’équipe la saison dernière que “Denver est notre destination ville.” Lors de sa cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée en 2021, il a parlé de se sentir «responsable de rendre notre jeu plus fort».

Il pourrait commencer par rendre les Broncos plus forts. Les raisons de croire qu’il le peut ne manquent pas. Peu de gens possèdent l’esprit de Manning pour le jeu et tout ce qu’il englobe. Il connaît la franchise. Connaît le poste de quart-arrière et tout ce qu’il exige. Il est aussi bien connecté et respecté que n’importe qui dans le football.

Penner peut-il inciter Manning à réparer la franchise qui est si proche et chère à sa ville d’adoption?



George Penner, à gauche, s’entretient avec Peyton Manning avant le match de la semaine 5 des Broncos contre les Colts. (AAron Ontiveroz / MediaNews Group / The Denver Post via Getty Images)

À court terme, il n’y a pas de réponses faciles quant à la façon dont les Broncos sortiront de leur spirale. L’espoir que Russell Wilson deviendra le quart-arrière en 2023 que les Broncos pensaient avoir en 2022 semble n’être que cela – l’espoir. Et c’est l’espoir qui semble plus vide avec chaque semaine qui passe.

Lors de son premier match après une commotion cérébrale, Wilson a lancé trois interceptions, dont deux lors de ses trois premières tentatives de passe. Les Rams ont marqué des touchés après ces deux revirements, et la déroute était lancée.

“Je nous ai laissé tomber”, a déclaré Wilson. “Personne ne veut diffuser ce que nous diffusons aujourd’hui. C’était horrible.

Wilson n’a pas bénéficié de circonstances idéales cette saison. Il a vu des blessures éliminer certains de ses meilleurs meneurs de jeu et joueurs de ligne offensive tout au long de la saison. Il a lui-même été touché par des problèmes d’épaule et d’ischio-jambiers, puis a subi une commotion cérébrale. Son partenariat avec Hackett, malgré tout l’optimisme que les deux hommes avaient pour lui au camp d’entraînement, a semblé difficile dès le départ.

Mais aucun de ces problèmes n’explique que Wilson a tiré le ballon dans des fenêtres intenables dimanche ou dansé dans la poche comme s’il ne comprenait plus comment naviguer contre une passe en sens inverse. Wilson a toujours été sensible aux totaux élevés de sacs, prêt à tenir le ballon pendant une fraction de seconde supplémentaire si cela signifiait avoir la chance de jouer sur le terrain, bMais prendre 12 sacs au cours de ses sept derniers quarts d’action est quelque chose de complètement différent.

Il ressemble à un quart-arrière vétéran incapable de trouver les réponses sous la pression qui venait régulièrement. Si c’est ce que Wilson est pour le reste de son temps dans un uniforme des Broncos, a) son séjour à Denver ne durera pas aussi longtemps que l’un ou l’autre côté l’envisageait; et b) l’acquisition du vétéran par le directeur général George Paton restera comme l’un des pires métiers de l’histoire récente de la NFL, une raison suffisante pour que Paton ressente la chaleur avec tout le monde, peu importe à quel point les premiers mois de son mandat sont prometteurs. est apparu.

Les Broncos semblent susceptibles de jumeler Wilson avec un nouvel entraîneur-chef lors de sa deuxième saison avec la franchise. Hackett, sous surveillance depuis le moment de sa décision de la semaine 1 de tenter un panier de 64 verges à la fin d’une défaite contre Seattle, était aux commandes dimanche de l’épisode peut-être le plus embarrassant de la saison à ce jour, ce qui en dit long. L’avalanche de pénalités a comporté deux fautes personnelles de Randy Gregory, qui a été mis au banc après un coup tardif sur Baker Mayfield en seconde période, puis a semblé échanger des coups de poing après le match avec le garde des Rams Oday Aboushi.

“Inacceptable”, a déclaré Hackett à propos des pénalités de Gregory, bien qu’il aurait pu parler de n’importe quel aspect de la nouvelle performance de dimanche.

Voici un aperçu de ce qui s'est passé après le match avec #Broncos Randy Grégory et #béliers garde Oday Aboushi.

Hackett est loin d’être le seul à blâmer pour le gâchis que sont devenus les Broncos. Ces graines aigres ont été plantées bien avant son arrivée. Et le roulement constant du personnel d’entraîneurs – si Denver embauche un nouvel entraîneur-chef en 2023, ce serait le cinquième de la franchise depuis 2016 – n’a guère contribué à ralentir la glissade. Mais il y a peu de preuves qu’une relation Wilson-Hackett soit tenable, et la franchise n’a signé qu’un seul membre de ce duo pour une prolongation de 245 millions de dollars sur cinq ans il y a quatre mois à peine.

“Beaucoup de choses doivent se passer, mais je dois jouer selon les normes dont je suis capable et auxquelles j’ai joué dans ma carrière”, a déclaré Wilson. “Nous devons le changer, et cela commence par moi.”

Alors que le contrat de Wilson garantit pratiquement sa place sur la liste à l’avenir, rien d’autre ne devrait être garanti pour le quart-arrière vétéran en difficulté. La concurrence pour Wilson pendant l’intersaison devrait être au moins une considération. Le niveau de performance qu’il a mis sur le terrain en 2022 ne peut pas être une base de référence acceptable pour l’avenir. Rien ne devrait être hors de propos alors que les Broncos cherchent à améliorer le jeu à la position la plus critique du match.

Et rien ne devrait être hors de propos pour Penner alors qu’il cherche la bonne personne à placer aux commandes d’une équipe, l’ancien propriétaire de l’équipe, Pat Bowlen, communément appelé une fiducie publique. Si Penner n’a pas encore appelé Manning, il est temps de décrocher le téléphone.

(Photo du haut : RJ Sangosti / MediaNews Group / The Denver Post via Getty Images)