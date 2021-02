Koscielny, ancienne star d’Arsenal, lance une attaque brutale sur un Bordeaux «  très moyen  »

L’ancien capitaine d’Arsenal Laurent Koscielny a lancé une attaque étonnante sur ses coéquipiers bordelais, affirmant que l’ambiance au sein de l’équipe est « très moyenne ».

Koscielny est retourné en France pour rejoindre Bordeaux en 2019, après avoir passé neuf années influentes en Premier League avec les Gunners.

En effet, son expérience dans l’élite anglaise, ainsi que 51 sélections pour la France, font de lui l’un des membres les plus seniors de son effectif actuel.

Mais le défenseur de 35 ans est apparemment frustré par le niveau de performance à Bordeaux, qui est 11e de Ligue 1 et a subi quatre défaites lors de ses cinq derniers matches de championnat.

Et s’exprimant jeudi, Koscielny a critiqué ses coéquipiers et a affirmé que certains n’avaient pas le «désir» de jouer au mieux car ils seraient bientôt en rupture de contrat.

Il a déclaré: « L’ambiance est moyenne, très moyenne. Nous devons être réalistes. C’est une équipe avec un nombre énorme de joueurs qui arrivent à la fin de leur contrat, des joueurs qui veulent partir. Nous devons rester avec le des gens qui veulent se battre, partager, s’améliorer.

« C’est la fin d’un cycle. Quand on a autant de joueurs comme ça, qui ne te donnent pas l’envie de travailler, c’est difficile d’avoir des résultats.

«C’est aussi pourquoi parfois je peux être méchant avec mes mots. Ce sont de bons gars, mais si vous ne vous donnez pas les moyens de vous améliorer et d’avoir des objectifs, vous n’aurez plus rien, et à partir d’un moment, nous oublierons tu.