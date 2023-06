Korou Singh Thinujam dirigera l’équipe indienne en Thaïlande

L’entraîneur-chef de l’équipe indienne de football masculin des moins de 17 ans, Bibiano Fernandes, a annoncé mardi que le milieu de terrain Korou Singh Thingujam était le capitaine de l’équipe nationale indienne des moins de 17 ans pour la Coupe d’Asie des moins de 17 ans de l’AFC.

Le milieu de terrain offensif large de 16 ans a été nommé capitaine de l’équipe pour la Coupe d’Asie U-17 de l’AFC Thaïlande 2023, après quoi les kits de match du tournoi ont été distribués aux joueurs, à leur grand étonnement.

« Être le capitaine de l’Inde dans un tournoi comme la Coupe d’Asie U-17 de l’AFC est une grande responsabilité, et nous pensons que Korou est tout à fait capable d’assumer de telles responsabilités de leadership », a déclaré Bibiano Fernandes après avoir annoncé que Korou était le capitaine de l’équipe. .

Korou, qui fait partie de l’équipe depuis le début, est devenu de plus en plus un joueur influent sur le terrain. Après avoir marqué un but chacun dans le championnat SAFF U-17 et les éliminatoires de la Coupe d’Asie U-17 de l’AFC, l’ailier a ensuite fait un beau spectacle lors des matchs d’entraînement de l’équipe en Espagne et en Allemagne, contre les équipes juniors de certains des les meilleurs clubs du monde, comme l’Atlético de Madrid, le Real Madrid, le VfB Stuttgart, le FC Augsbourg, etc.

Au total, il a marqué trois buts et cinq passes décisives lors des 10 matches d’entraînement en Europe, avant d’atteindre les côtes thaïlandaises, où il a marqué un but et aidé un autre lors de deux matchs d’entraînement contre des équipes locales.

« C’est un honneur absolu pour moi d’être nommé capitaine dans un tournoi aussi prestigieux que la Coupe d’Asie U-17 de l’AFC. Je n’aurais jamais pensé qu’on me confierait une telle responsabilité, mais je suis reconnaissant que les entraîneurs aient vu en moi mon potentiel pour diriger cette équipe », a déclaré Korou.

Pour l’entraîneur-chef Bibiano Fernandes, il s’agissait de trouver le joueur le mieux adapté, qui pouvait non seulement diriger l’équipe sur le terrain mais aussi en dehors.

« Cela a été un processus tout au long de cette année et demie avec cette équipe. Peka (Vanlalpeka Guite) était le capitaine l’année dernière lors des éliminatoires de la SAFF et de l’AFC », a déclaré Fernandes. « Ensuite, de nouveaux garçons sont arrivés et nous avons essayé de faire tourner le brassard de capitaine à autant de garçons que possible pour voir qui assume le rôle de leader de la bonne manière.

« C’était aussi une question de le donner à quelqu’un que toute l’équipe aime et respecte, et quelqu’un qui peut diriger le reste des garçons sur et en dehors du terrain. Après avoir évalué tous les joueurs dans tous les domaines, nous avons eu une réunion avec les officiels de l’équipe et avons décidé que Korou était le mieux adapté », a-t-il déclaré.

« Être capitaine signifie qu’il faut assumer la responsabilité de toute l’équipe, les encourager en toutes occasions et les guider dans les moments difficiles. Dans mes livres, un capitaine doit donner l’exemple », a déclaré Fernandes.

Les U-17 indiens s’entraînent actuellement au Khoya Yai Sports Complex en Thaïlande et se déplaceront dans la capitale du pays le 14 juin avant le début de la Coupe d’Asie U-17 de l’AFC, où ils doivent jouer au Vietnam (17 juin), Ouzbékistan (20 juin) et Japon (23 juin) dans le groupe D.