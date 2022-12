Kornel Mundruczo apporte une imagerie puissante à Wagner et au cinéma

MUNICH — Un matin récent, l’ambiance sur la scène de répétition de le Bayerische Staatsoper, le principal opéra ici, était chargé d’anticipation.

Le réalisateur Kornel Mundruczo supervisait l’acte I de “Lohengrin“, l’opéra romantique de Richard Wagner sur un mystérieux chevalier envoyé par le Saint Graal pour sauver une demoiselle en détresse, et alors qu’ils attendaient que le personnage principal apparaisse, les solistes vocaux et les figurants se promenaient en tenue de ville parmi les rochers et l’herbe éparpillés sur le organiser.

Mundruczo a ajusté les positions et les gestes des interprètes, en veillant à ce qu’ils transmettent une excitation nerveuse. Lorsque Lohengrin, joué par Klaus Florian Vogt, est apparu avec désinvolture au milieu de l’acte, Mundruczo a inspecté la scène.

« C’est super bien », dit-il avec satisfaction.

Lorsque l’opéra ouvrira ici samedi, il clôturera une année exceptionnellement chargée – et variée – pour le prolifique metteur en scène hongrois.