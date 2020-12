Quel que soit le temps libre que Steve Kornacki a le dimanche, il suit les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et essaie de déterminer s’ils ont le moindre espoir de maintenir leur séquence d’après-saison en vie.

C’est pourquoi il était parfaitement logique que NBC fasse de lui une partie de la couverture NFL du réseau.

Kornacki, la star de la couverture électorale de MSNBC, continuera de faire partie de la Football Night de NBC en Amérique après sa première apparition dimanche dernier. Kornacki sera sur pour le spectacle d’avant-match et pendant la mi-temps du match de dimanche entre les Steelers de Pittsburgh et les Bills de Buffalo.

J’ai été fan de football à peu près toute ma vie. Donc, avoir une chance d’être sur quelque chose que je regarderais de toute façon est plutôt cool, a déclaré Kornacki. Ce que nous essayions de faire, c’est d’attacher des probabilités pour en quelque sorte ajouter une couche à l’image des séries éliminatoires, plutôt que de simplement un à sept et qui est dedans. J’espère que les gens ont trouvé cela utile, mais de mon propre point de vue, j’ai eu beaucoup de plaisir à le faire.

Kornacki a déclaré que des discussions avaient commencé sur la comparution dimanche soir peu de temps après les élections. Le producteur exécutif de NBC Sports, Sam Flood, a déclaré que l’idée était née d’une réunion lorsque Greg Hughes, vice-président principal des communications de NBC Sports, a mentionné que Kornacki était un grand fan de football.

Les deux parties ont passé quelques semaines à discuter des meilleurs formats pour présenter les informations et des bons graphiques à utiliser avant que Kornacki ne fasse ses débuts.

C’est une toile différente sur laquelle peindre, et il a certainement peint une image cool, a déclaré Flood. C’était merveilleux d’avoir Steve impliqué dans chaque processus. Vous savez, concevoir des graphismes conviviaux pour lui qui lui donnaient l’impression d’être dans un environnement qu’ils pouvaient exécuter.

L’analyse Kornackis des sondages et du vote au grand conseil fait partie de la couverture électorale de MSNBC depuis 2014, mais le correspondant politique est devenu populaire cette année avec une attention accrue portée aux élections. L’écran tactile de Kornacki et les kakis beiges sont devenus des sujets tendance sur les réseaux sociaux. Même MSNBC s’est mis en action en montrant une Kornacki Cam dans la partie inférieure droite de l’écran pendant les publicités.

Kornacki est étonné qu’il soit devenu une icône de la culture pop.

Je n’avais rien prévu de tout cela ou je n’aurais pas pu planifier quoi que ce soit, a-t-il dit. Quand je faisais les résultats mardi, mercredi, jeudi, je filtrais vraiment tout le reste. Mais j’avais assez d’amis et de membres de ma famille qui m’envoyaient des choses à la fin de la semaine pour que j’en ai une idée. Cela m’a surpris autant que je pense que cela a probablement surpris d’autres personnes.

Kornacki, qui a grandi dans le Massachusetts, ne mentionnera probablement que brièvement les Patriots dimanche après que leurs espoirs en séries éliminatoires aient été durement touchés par la défaite 24-3 de jeudi soir contre les Rams de Los Angeles.

Flood admire Kornacki en raison de la façon dont il a pu effectuer plusieurs tâches simultanément et traiter rapidement plusieurs flux d’informations, à peu près de la même manière qu’un analyste le fait pendant un match.

Je suis quelqu’un qui a peur des maths, comme beaucoup d’Américains le sont, dit Flood. Et ce gars l’a rendu si amical.

Ce n’est pas la première fois que les divisions des nouvelles et des sports de NBC travaillent ensemble. Brian Williams, un fervent fan de NASCAR, a animé la couverture d’une course à Homestead, en Floride, et il y a beaucoup de croisements entre les deux divisions pendant les Jeux olympiques.

Il sera intéressant de voir comment NBC et MSNBC continueront de capitaliser sur la popularité de Kornacki l’année prochaine. Kornacki a déclaré qu’il se concentrait uniquement sur l’avenir immédiat.

Les élections pour moi ne sont toujours pas vraiment terminées parce que nous avons le contrôle du Sénat et de la Géorgie, décidant cela le 5 janvier. Quand je n’ai pas fait les trucs de la NFL, je me suis préparé à cela, dit-il. Je pense qu’il y a quelques raisons de penser que la Géorgie comptera un peu plus rapidement ses votes, mais cela pourrait vraisemblablement prendre quelques jours. Et puis nous découvrirons l’avenir après cela.

