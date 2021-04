FRESHMAN Kori Gauthier, 18 ans, s’est disputée avec son petit ami avant de disparaître, a déclaré sa famille, alors que les autorités continuent de la rechercher.

L’étudiante de l’Université d’État de Louisiane a été vue pour la dernière fois en rentrant chez elle sur son campus mardi soir et sa famille a offert une récompense de 10 000 $ pour sa découverte.

Kori Gauthier a été vue pour la dernière fois mardi soir en rentrant chez elle sur son campus Crédit: Facebook

Les efforts de recherche pour l’étudiant ont officiellement commencé vendredi matin à Baton Rouge Crédit: Facebook

La voiture de l’adolescent a été retrouvée abandonnée sur le pont du fleuve Mississippi après qu’un autre automobiliste s’y soit écrasé Crédits: WBRZ

Sa voiture a été retrouvée abandonnée sur le pont du fleuve Mississippi après qu’un autre automobiliste s’y soit écrasé.

Son portefeuille et son téléphone ont été retrouvés à l’intérieur du véhicule – mais l’adolescente était introuvable.

Des informations sur sa disparition sur un dépliant de la famille de Kori ont indiqué que son petit ami était la dernière personne à la voir après « qu’ils se soient disputés ».

Les efforts de recherche ont officiellement commencé vendredi matin à Baton Rouge, où des volontaires ont aidé les forces de l’ordre et la Marine Cajun unie dans les efforts de recherche.

La recherche effrénée a été limitée à une seule partie d’un immense fleuve Mississippi alors que les autorités et les équipes de recherche poursuivent leur troisième jour à sa recherche.

« Kori a été portée disparue après qu’un autre automobiliste a percuté sa voiture abandonnée », a déclaré un dépliant de la famille de Kori.

La voiture de l’adolescent a été retrouvée abandonnée sur le pont du fleuve Mississippi après qu’un autre automobiliste s’y soit écrasé Crédit: Facebook

La famille de Kori a déclaré que son petit ami était la dernière personne à la voir après une dispute Crédit: Facebook

Les autorités ont fouillé le fleuve Mississippi après sa disparition Crédit: Facebook

«Son téléphone et son portefeuille ont été trouvés dans la console de son véhicule, mais Kori était introuvable. La police a déclaré que la voiture était restée là avant l’accident.

« La famille de Kori a dit que son petit ami était la dernière personne à la voir avant qu’ils ne se disputent. Kori retournait à son dortoir sur le campus de LSU. »

La famille offre une récompense substantielle pour toute information menant à sa découverte.

Dans un plaidoyer désespéré sur Facebook, l’oncle de Kori, Spencer Gauthier, a déclaré: «J’ai vérifié chaque hôpital, prison, bureau du coroner, vous l’appelez. Aucun signe d’elle.

« Je paierai personnellement 10 000 $ à quiconque la ramènera chez elle. J’ai besoin de ma nièce !!!! »

Une veillée de prière aux chandelles a eu lieu pour l’étudiant hier soir à 18 heures au centre-ville de Baton Rouge Galvez Plaza.

Le portefeuille et le téléphone de Kori ont été retrouvés à l’intérieur de sa voiture, mais l’adolescente était introuvable Crédit: Facebook

Les bénévoles ont aidé sur les VTT et même à cheval à travers la digue Crédit: Facebook

Quelque 200 personnes se sont rassemblées pour entendre des prières et des mots d’espoir, rapporte The Advocate.

L’un des membres de la famille de Gauthier, Pamela Ravare-Jones, qui a dirigé la veillée, a déclaré: «Nous sommes honorés de cette représentation de la famille, des amis et de la communauté, qui sont venus nous soutenir dans la foi et l’espoir et la confiance que notre bien-aimée Kori le fera. être réunie avec sa famille. «

Sydni, une étudiante de première année à LSU qui vit en face de Kori, a déclaré qu’elle avait vu l’élève disparu pour la dernière fois lundi dernier.

« Je l’ai vue lundi – nous avons traîné et elle était heureuse », a déclaré Sydni.

Suite aux efforts de recherche samedi soir, LSU a publié une déclaration disant « un chien cadavre K9 avec Mercy Search & Rescue alerté deux fois dans la même zone sur la rivière, qui est de 85 à 90 pieds de profondeur avec des conditions qui n’étaient pas sûres pour déployer des plongeurs ».

« À l’heure actuelle, sur la base des preuves recueillies au cours de l’enquête jusqu’à présent, les responsables de l’application des lois soupçonnent qu’aucune activité criminelle ou acte criminel n’a eu lieu », a ajouté le communiqué.

Les autorités cherchaient désespérément Kori jusqu’au petit matin, avec des volontaires aidant sur des VTT et même à cheval à travers la digue.

Des drones et des hélicoptères ont parcouru la rivière tandis que le département de police et le bureau du shérif du comté utilisaient des bateaux pour surveiller la rivière d’en bas.

Une veillée de prière aux chandelles a été organisée pour l’étudiant au centre-ville de Baton Rouge Galvez Plaza Crédit: Facebook