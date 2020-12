THE COLONY, Texas: Jessica Korda était prête pour un autre tour à glacer le sang au Old American Golf Club. Peut-être un peu trop préparé.

Mon regret immédiat quand je me suis assis à l’avant, mes rotules ont commencé à transpirer et je n’avais pas de pantalon à enlever », a déclaré Korda. Quelle belle journée ce fut aujourd’hui. Je sais qu’il faisait très froid ce matin, mais beaucoup moins de vent qu’on aurait pu l’imaginer, une journée si spectaculaire.

À la fin de la journée vendredi, Floridian, 27 ans, faisait partie de la tête de la Volunteers of America Classic avec Anna Nordqvist et Yealimi Noh, 19 ans.

Après que la température ne soit jamais sortie des années 40 jeudi, c’était vendredi dans les années 50 lors de la dernière mise au point pour l’US Womens Open la semaine prochaine au Champions Golf Club de Houston.

Je n’arrêtais pas de dire à mon cadet: « Aujourd’hui aurait été si agréable de sortir avec votre chien, de prendre un café et de dire à quel point vous êtes reconnaissant pour tout dans votre vie », a déclaré Korda.

Korda a tiré son deuxième 69 consécutif 2-under-under 69. La gagnante à cinq reprises du circuit LPGA a joué les 12 premiers trous en 4 under, puis a laissé tomber un coup sûr sur la normale 5 13e et a paré les cinq derniers.

C’était difficile, a déclaré Korda. Pour neuf épingles, elles étaient assez accrocheuses. Back-neuf broches, c’était juste la défense toute la journée. Peu importe où je me mets. Honnêtement, j’ai essayé de l’attaquer sous différents angles. Je suis content de frapper ma balle. Pour être honnête, je ne sais pas ce que j’aurais pu faire d’autre.

Nordqvist a terminé avec un bogey au 18e par 4 pour un 68. La Suédoise de 33 ans a réussi tous ses birdies sur la normale 4. Elle a paré les quatre trous par 5.

Je suis ravi d’avoir joué vraiment solide aujourd’hui et qu’aujourd’hui était un peu plus chaud qu’hier, a déclaré Nordqvist. Mais dans l’ensemble, j’avais l’impression de jouer vraiment solide. Il y avait beaucoup de placements d’épingles difficiles.

Noh, la gagnante des US Girls Junior 2018, a réalisé la meilleure ronde de la semaine avec un 66. Elle a eu six birdies quatre de suite avec les n ° 17-2 et un bogey.

Je me sens vraiment bien dans la façon dont je l’ai frappé », a déclaré Noh. «J’ai frappé beaucoup de greens aujourd’hui et j’ai frappé de haut en bas plusieurs fois.

Lindsey Weaver était proche des leaders après un 68.

Le meilleur Jin Young Ko avait 2 sous avec Inbee Park, Madelene Sagstrom, Angela Stanford et Pornanong Phatlum.

Ko a eu cinq birdies et trois bogeys dans un 69. Elle a terminé 34e il y a deux semaines dans son premier événement LPGA Tour de l’année.

Hier, il faisait froid et puis beaucoup de vent, mais aujourd’hui c’était juste calme et ensoleillé, donc une grande différence, a déclaré Ko. J’ai peut-être quelques trous hybrides, mais aujourd’hui 8 ou 7 fers donc c’était plus facile. «

Sagstrom a abandonné un birdie eagle pour un 69 et est sorti de 70 mètres avec un coin de 58 degrés sur 18.

J’ai eu un très bon numéro à 18 ans et je me suis dit: « D’accord, je peux être agressif ici », a déclaré Sagstrom. Je l’ai en quelque sorte dépassé et je me suis dit: « D’accord, reviens en arrière. Et il a commencé à reculer et mon caddie, Jack, a dit: « Entre! Va dans!. Et il a juste disparu.

Le Suédois était emballé pour la ronde du matin.

J’ai vraiment emballé des vêtements aujourd’hui et j’ai fait mieux, a déclaré Sagstrom. «Mais maintenant, j’ai vraiment chaud.

Park, vainqueur de 2013 et 2018, a tiré 68. Stanford en avait 69 et Phatlum 71.

La meneuse du premier tour, Charley Hull, a suivi son premier 68 avec un 74 et s’est effondrée dans une égalité pour la 14e à égalité de Par. Elle a joué un tronçon de six trous en 5 sur, faisant trois bogeys et un double bogey.

Le champion en titre Cheyenne Knight avait 2 points après un 73.

Donc, Yeon Ryu avait également 2 ans après sa deuxième 72e à sa première épreuve américaine sur le circuit de la LPGA depuis la fin de la saison du championnat du groupe CME de l’année dernière.

Jeongeun Lee6, la championne en titre de l’Open féminin, avait 4 points après 73 fois deux fois.

La coupe était terminée à 8 heures.