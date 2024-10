Kopech survit à la neuvième manche fragile du troisième match des World Series

L’ancien lanceur des White Sox, Michael Kopech, a été appelé en neuvième manche pour remporter le troisième match des World Series, lundi soir. La manche s’est avérée un peu plus mouvementée que Kopech et les Dodgers ne l’avaient imaginé.

Alors que les Dodgers détenaient une avance de 4-0 avant la fin de la neuvième, Dave Roberts a remis le ballon à Kopech pour affronter la moitié inférieure de l’alignement des Yankees. La manche a bien commencé. Kopech a mis en place l’arrêt-court des Yankees Anthony Volpe avec trois balles rapides consécutives à quatre coutures pour prendre de l’avance dans le décompte 1-2 avant de le déséquilibrer avec un curseur haut pour un retrait au bâton.

Kopech est revenu à la balle rapide contre Anthony Rizzo mais n’a pas réussi à la localiser en faisant marcher le joueur de premier but gaucher sur cinq lancers. Un lancer sauvage a ensuite placé Rizzo en position de but. Kopech a répondu en provoquant un léger pop-out dès le départ d’Austin Wells.

Mais avec un seul retrait nécessaire pour remporter le troisième match, les Yankees ont mis la pression. Alex Verdugo a décoché une balle rapide à 99 mph dans le coin intérieur pour le premier coup. Il a ensuite regardé une balle rapide de 100 mph passer au-dessus du cœur de la plaque pour le deuxième coup. Il n’a pas été dupe lors de la troisième balle rapide, Kopech a tenté de se faufiler devant lui et a commis une faute sur un radiateur à 100,2 mph. Koepch a tenté de revenir à la balle rapide une fois de plus, mais Verdugo l’a ceinturée au champ droit pour un circuit de deux points. Bien qu’il ait réduit de moitié l’avance du Dodger, Kopech a eu l’honneur d’assurer la finale cinq lancers plus tard lorsqu’il a obligé Gleyber Torres à s’écraser sur une balle rapide à 100 mph.

Voir Kopech lancer dans une Série mondiale la même année où il clôturait les matchs d’une équipe des White Sox à 41 victoires est encore un peu étrange pour les fans des White Sox. Mais il faut reconnaître que Kopech a profité de l’occasion pour jouer pour un concurrent et qu’il n’est plus qu’à un match de remporter une bague.