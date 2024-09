Kopech des Dodgers : « Mon retour dans la rotation est sur ma liste de souhaits »

Le releveur des Dodgers de Los Angeles, Michael Kopech, ne ferme pas la porte aux matchs de départ malgré sa transition réussie vers l’enclos des releveurs.

« C’est sur ma liste de souhaits », a-t-il déclaré sur le «Territoire immonde » podcast.

« C’est à l’organisation de décider à ce stade. Je pense que j’ai trouvé ma place dans l’enclos des releveurs, mais commencer – mélanger les lancers, aller loin dans les matchs, avoir beaucoup de contrôle sur la dynamique du jeu – c’est toujours quelque chose que j’ai vraiment aimé faire. »

Kopech, dont on pensait qu’il serait le futur as des White Sox de Chicago, a lancé presque exclusivement en tant que partant au cours des deux dernières saisons avant que les blessures et l’inefficacité ne provoquent une transition vers l’enclos des releveurs en 2024.

Le joueur de 28 ans a affiché des statistiques plutôt médiocres avec Chicago, mais a dominé avec une moyenne de points mérités de 0,95 et un WHIP de 0,74 en 19 apparitions en relève depuis son acquisition par les Dodgers de Los Angeles.

« Si je ne suis pas titulaire, ce n’est pas dans les cartes », a ajouté Kopech. « Je veux juste concourir et aider l’équipe à gagner. »

Kopech aura l’occasion de le faire avec les Dodgers, dont le bilan de 89-61 les place en bonne position pour une 12e participation consécutive aux séries éliminatoires.