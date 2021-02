Koo souligne l’investissement indien dans le réseau de médias sociaux Made In India, alors que les investisseurs chinois se retirent

La plate-forme de médias sociaux indienne Koo joue sur l’investissement indien et a déclaré que de plus en plus d’entrepreneurs indiens investissaient l’entreprise. Cela arrive à un moment où il y a eu des questions sur l’investissement chinois dans la plateforme. Les chiffres officiels indiquent que pas moins de 4,1 millions de dollars ont été investis dans Bombinate Technologies – la société mère de Koo, par des investisseurs indiens. La société confirme également que Shunwei, la société qui avait investi plus tôt pour une application appelée Vokal, sortira et que les nouveaux investisseurs achèteront leur participation. La société insiste sur le fait que Koo est une application Atmanirbhar avec des fondateurs indiens et est enregistrée en Inde.

Koo dit que le récent investissement de 4,1 millions de dollars a été mené par un investisseur indien, 3one4 Capital. La société affirme également qu’il y a eu une multitude d’investissements indiens dans la plate-forme de médias sociaux, qui ont attiré l’attention au cours des dernières semaines alors que la querelle du gouvernement indien avec Twitter se poursuit. «Un ensemble d’entrepreneurs indiens investissent dans Koo avec Ashish Hemrajani de BookMyShow, Vivekananda de Bounce, Nikhil Kamat de Zerodha entre autres entrant dans le tableau des plafonds de l’entreprise», déclare Koo dans un communiqué officiel.

Auparavant, Aprameya Radhakrishna, cofondatrice et PDG de Koo, avait précisé dans une interview accordée à CNBC-TV18 que l’investissement chinois de Shunwei Capital serait en train de déménager. «Shunwei avait investi dans l’ancienne marque Vokal. Nous avons fait pivoter notre entreprise et nous nous sommes concentrés sur Koo, ils sont en voie de disparition. Ils sont rachetés par d’autres personnes. Nous sommes une véritable application Atmanirbhar Bharat », a-t-il déclaré. La société de capital-risque 3one4 Capital est basée à Bengaluru et est soutenue par le vétéran d’Infosys TV Mohandas Pai. Koo, a également des investissements de Kalaari Capital et Blume Ventures. Koo, fondée en mars de l’année dernière, est considérée comme un rival Made In India pour la plateforme de médias sociaux Twitter.

Au cours des derniers jours, des ministres du gouvernement indien, dont les ministres de l’Union Piyush Goyal et Ravi Shankar Prasad, ainsi que des départements gouvernementaux ont ouvert leurs comptes Koo. Cela est venu en réaction à la querelle du gouvernement avec Twitter au sujet du mandat de bloquer certains comptes Twitter et de prendre des mesures contre certains tweets publiés sur la plate-forme, ce que Twitter a hésité à faire. Koo a déclaré avoir jusqu’à présent vérifié les poignées de MeitY, MyGov, Digital India, India Post, National Informatics Center (NIC), National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT), Common Services Center, UMANG app, Digi Locker, National Internet Exchange of India (NIXI), Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC), entre autres, sur sa plateforme.

Auparavant, parlant avec News18, Koo a confirmé qu’au cours des six derniers mois, depuis l’annonce de Koo comme l’un des gagnants du MyGov Aatmanirbhar App Challenge, les téléchargements de l’application ont augmenté de 4x. Koo a maintenant enregistré plus de 3 millions de téléchargements.