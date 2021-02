Koo est rempli de haine

Début février, des politiciens du parti au pouvoir en Inde, Bharatiya Janata, ont commencé à s’inscrire à un réseau social dont presque personne n’avait entendu parler.

«Je suis maintenant sur Koo», le ministre indien du Commerce posté sur Twitter à ses près de 10 millions d’abonnés. «Connectez-vous avec moi sur cette plateforme de micro-blogging indienne pour des mises à jour en temps réel, passionnantes et exclusives.» Des millions de personnes, pour la plupart des partisans du BJP, ont suivi et le clone de Twitter est devenu un succès instantané, installé par plus de 2 millions de personnes plus de 10 jours plus tôt ce mois-ci, selon la société d’analyse d’applications Sensor Tower.

Le moment n’était pas une coïncidence. Pendant des jours, le gouvernement indien a été enfermé dans une lutte acharnée avec Twitter, qui a défié un ordre légal de bloquer les comptes critiquant le gouvernement nationaliste hindou de l’Inde, y compris ceux appartenant à des journalistes et à un magazine d’investigation. En réponse, le ministère indien de l’informatique a menacé d’envoyer des responsables de Twitter en prison. Au milieu de l’impasse, les représentants du gouvernement ont promu Koo comme une alternative nationaliste, libre de toute influence américaine.

Le site, qui se présente comme « la voix de l’Inde dans les langues indiennes » est presque exactement comme Twitter, sauf que « Koos » est limité à 400 caractères, la section des sujets tendance est remplie de propagande gouvernementale et le logo est jaune, pas oiseau bleu.

Plus troublant encore, sur Koo, le suprémacisme hindou se déchaîne et les discours de haine contre les musulmans, la plus grande minorité d’Inde, circulent librement, poussés par certains des partisans les plus inconditionnels du gouvernement.

Un membre du parti BJP a publié un sondage demandant à ses adeptes de choisir parmi quatre étiquettes dénigrantes pour les musulmans, y compris «anti-nationaux» et «chiens djihadistes». Une personne dont la biographie dit qu’il enseigne à l’Indian Institute of Technology, une école d’ingénieurs de haut niveau dont les diplômés sont convoités par la Silicon Valley, a partagé une bande dessinée haineuse représentant des hommes musulmans comme membres d’une foule assoiffée de sang. Certaines personnes ont partagé des théories du complot sur les musulmans crachant dans la nourriture des gens pour propager des maladies, tandis que d’autres ont partagé des reportages sur des crimes commis par des personnes portant des noms musulmans dans le but de diaboliser une religion entière. Une personne a averti les musulmans de ne pas le suivre et les a qualifiés d’insultes. « Je déteste [them]», A déclaré l’un de ses messages.

Alors que l’Internet mondial éclate et que les plates-formes grand public comme Facebook et Twitter s’affrontent contre les États-nations et répriment de manière agitée le discours de haine, des alternatives nationalistes surgissent pour l’héberger, ce que les experts considèrent comme une tendance croissante.

«Ce contenu veut trouver de nouveaux foyers», a déclaré à BuzzFeed News Evelyn Douek, chargée de cours à la Harvard Law School qui étudie la régulation mondiale de la parole en ligne. Les discours de haine, la désinformation, le harcèlement et l’incitation avec lesquels les plates-formes traditionnelles se débattent depuis des années sont particulièrement problématiques sur des plates-formes comme Koo, a-t-elle déclaré, car ces sites sont moins surveillés. «Ces problèmes touchent toutes les plates-formes à la fin», a déclaré douek, «mais avec la prolifération de ces alternatives, il y aura probablement beaucoup moins d’attention et de pression sur elles. Cela crée également la possibilité qu’il y ait un Internet mondial avec un type de discours, et des conversations complètement alternatives se déroulant sur des plates-formes nationales en parallèle.

Aprameya Radhakrishna, cofondateur et PDG de Koo, a déclaré à BuzzFeed News que son site n’était pas destiné à véhiculer la haine ou à être une chambre d’écho idéologique.

«Vous ne pouvez pas modérer chaque élément de contenu à grande échelle», a-t-il déclaré.

Radhakrishna est un entrepreneur basé à Bangalore qui a vendu une start-up à Ola, le rival indien d’Uber, en 2015 pour 200 millions de dollars. Il a lancé Koo en mars de l’année dernière. Plus tôt ce mois-ci, alors que les téléchargements augmentaient, la société a levé 4,1 millions de dollars auprès d’investisseurs, dont l’ancien cofondateur d’Infosys, Mohandas Pai, un fervent partisan du gouvernement Modi.

Koo n’a pas d’équipe de modération, a déclaré Radhakrishna. Au lieu de cela, la plate-forme s’appuie sur les gens pour signaler le contenu qu’ils jugent problématique. Une équipe ne regarde que les éléments de contenu que Radhakrishna appelle des «exceptions».

«Même Facebook et Twitter cherchent encore à faire preuve de modération», a déclaré Radhakrishna. «Nous sommes une entreprise de 10 mois. Nous travaillons sur nos politiques. » Il a ajouté qu’il pensait qu’exprimer ses pensées n’était pas un problème tant que cela ne conduisait pas à la violence.

«Nous n’agirons pas contre quelque chose simplement parce que nous en avons envie», a-t-il déclaré. «Il sera pris en fonction des lois du pays.»

Une petite section intitulée «Règles et conduite» enterrée dans les conditions générales de l’application interdit aux utilisateurs de publier du contenu qui «porte atteinte à la vie privée d’autrui», «haineux», «racial» ou «ethniquement répréhensible» ou «désobligeant».

Malgré les comparaisons avec Parler, qui se positionne comme une alternative conservatrice à Twitter et Facebook aux États-Unis, Radhakrishna insiste sur le fait que son application est apolitique. «Nous aimerions que quiconque souhaite adopter la plate-forme l’adopte», a-t-il déclaré. «La politique n’est pas le seul aspect de l’Inde. La plateforme est faite pour l’expression et l’expression de tout.

Plus d’une douzaine de départements gouvernementaux indiens utilisent désormais Koo. Plus tôt ce mois-ci, le ministère de l’informatique du pays, le département gouvernemental qui a menacé de prison les responsables de Twitter, a publié une déclaration sur Koo exprimant son mécontentement à propos de Twitter quelques heures avant de publier la même déclaration sur Twitter, la plate-forme de choix du département pour les annonces officielles.

Sur Twitter, qui compte l’Inde parmi ses marchés mondiaux à la croissance la plus rapide, les employés surveillent Koo. «C’est définitivement sur notre radar», a déclaré à BuzzFeed News un employé qui a demandé l’anonymat. « Je ne sais pas encore si ce sera une menace, mais nous surveillons. »

Radhakrishna a déclaré que les origines locales de l’entreprise lui avaient donné un avantage. «Nous sommes une entreprise indienne et nous allons encadrer notre comportement dans un contexte indien», a-t-il déclaré. «Ce sera mieux que ce que font les entreprises internationales car elles sont également guidées par leurs politiques nationales qu’elles ont définies.»

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il entendait par «contexte indien», Radhakrishna a répondu qu’il n’avait aucun exemple concret. «Je n’ai pas traité de scénario réel», a-t-il déclaré.