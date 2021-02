Mardi, le gouvernement indien a entamé une approbation dédiée de l’application de micro-blogging locale Koo à la suite de son bras de fer avec Twitter concernant le blocage des comptes de ces tweets de contenu «incendiaire».

Koo est une copie proche de Twitter mais avec quelques différences clés – Il prend en charge des langues autres que l’hindi et l’anglais et permet aux utilisateurs en Inde d’une liste d’options linguistiques pour publier du contenu, ce qui en fait une option potentiellement attrayante pour l’Inde multilingue.

Cette décision intervient également à la suite de la lutte de l’Inde avec Twitter, une société basée aux États-Unis qui a initialement refusé de supprimer les comptes de personnes qui tweetaient avec certains hashtags jugés incendiaires.

Suite à la pression continue du gouvernement, Twitter a finalement commencé à bloquer une série de comptes que le gouvernement a notés pour « véhiculer des commentaires incendiaires et diviseurs ». Mais pas sans un article de blog dans lequel il s’est prononcé contre l’empiètement de la liberté d’expression et a noté que les valeurs qui soutiennent la liberté d’expression et l’internet ouvert « sont de plus en plus menacées dans le monde ».

Le billet de blog après l’impasse a peut-être précédé le gouvernement pour faire pression pour des alternatives artisanales.

Twitter, cependant, n’est pas étranger à affronter les gouvernements. Le Twitter appartenant à Jack Dorsey a soulevé plusieurs sourcils et a également suscité des éloges après avoir bloqué l’ancien président américain Donald Trump assiégé à la suite des violences à Capitol Hill. Le pouvoir de Twitter d’éditorialiser et de faire taire les individus de manière sélective, qu’il soit président des États-Unis ou activiste de terrain en Inde, a exhorté beaucoup de personnes à rechercher des alternatives.

Et il semble que beaucoup en Inde souhaitent une alternative locale à Twitter.

Etrangement familier?

L’émergence et la croissance soudaine de Koo sont cependant remarquablement similaires à celles de Parler aux États-Unis. Cette dernière est une application de microblogging «alt-tech» qui se positionne comme la plateforme de médias sociaux qui promeut la «liberté d’expression» absolue. L’application est peuplée de « pourparlers » de suprémacistes blancs, de théoriciens du complot comme QAnon, d’antisémites et de partisans de Donald Trump. De nombreux utilisateurs auraient été bannis de Twitter.

Ceux qui ont soutenu Parler ont affirmé qu’il était en faveur de la liberté d’expression par opposition à la «censure» de Twitter. Créée en 2018 par John Matze Jr.et Jared Thomson au Nevada, l’application s’est révélée plus tard financée par l’investisseur conservateur Rebecca Mercer, fille du célèbre gestionnaire de fonds spéculatifs et bailleur de fonds de Trump, Robert Mercer.

Dans les mois qui ont précédé les élections américaines de janvier, Twitter a resserré sa politique contre les fausses nouvelles et a commencé à supprimer plusieurs comptes de partisans de Trump et de MAGA qui tweetaient de fausses nouvelles ou partageaient du contenu non vérifié. En réponse, le site de microblogging Parler – souvent connu comme un exemple de «Alt Tech», a connu une croissance exponentielle en termes d’utilisateurs.

Bien que ses utilisateurs aient augmenté depuis l’été 2020, la plate-forme a connu une poussée en décembre qui s’est poursuivie jusqu’en janvier. Jusqu’aux émeutes du Capitole.

Parler a été reconnu coupable de soutien aux émeutiers avant les violences du Capitole le 6 janvier. Les mentions de « guerre civile » et les appels à agir contre la prestation de serment du président Joe Biden se sont multipliés dans les heures précédant le chaos. Deux jours plus tard, Google Play Store l’a supprimé de son App Store. Il a également été retiré de l’App Store d’Apple. À l’époque, c’était l’une des applications gratuites les plus téléchargées sur les deux.

En Inde, ces dernières années ont vu une demande croissante d’applications et d’innovation locales, en particulier depuis l’interdiction d’un certain nombre d’applications chinoises populaires, notamment TikTok et CamScanner, à la suite de la violence à la frontière indochinoise.

Beaucoup de ceux qui sont connus pour tweeter des commentaires volatils, y compris des acteurs, des militants en ligne et des journalistes, ont souligné la nécessité d’un média qui permette la liberté d’expression sans la «modération de contenu» invisible pratiquée par Twitter.

Plus tôt en 2020, une application de copie Twitter nommée Tooter a également fait surface. De nombreux grands acteurs politiques tels que le ministre de l’Intérieur Amit Shah, le ministre de la Défense Rajnath Singh et le Premier ministre Narendra Modi lui-même ont vérifié des comptes sur la plate-forme, qui a été promue comme Twitter « Swadeshi ». L’application n’a pas réussi à décoller malgré un pic initial d’intérêt et de popularité et la majorité des utilisateurs des médias sociaux Idnians ont continué à tweeter, pas trop.

Est-ce que Koo est comme Parler?

Koo ressemble autant à Parler que Parler à Twitter. Cela signifie que bien qu’il suive les mêmes similitudes structurelles et stylistiques que Twitter, tout comme Parler, il n’est pas identique à l’application Matze. Koo n’a été interdit par aucun magasin d’applications jusqu’à présent et bénéficie actuellement de la faveur du gouvernement.

Mais Koo et Parler ne sont pas les seules applications qui ont vu le jour au cours des deux dernières années en réponse à la puissance et à la popularité croissantes de Twitter. Koo a été inventé par deux entrepreneurs indiens 14 ans après l’arrivée de Twitter sur l’App Store. Parler et d’autres applications comme Mastodon tentent depuis un certain temps de déplacer la position sur le marché de l’entreprise appartenant à Jack Dorsey parmi les entreprises « Big Tech ».

Qu’est-ce qui a distingué Parler? La vérité est que ce n’est pas l’engagement en faveur de la «liberté d’expression» qui a séduit ses abonnés, mais la promesse de permettre aux utilisateurs de partager de fausses nouvelles, des contenus non vérifiés et des opinions biaisées sans la réglementation d’un éditeur algorithmique tout-puissant ou modérateur de contenu.

Dans cet effet, le fait que Koo finisse comme un autre Parler dépend des utilisateurs de la plate-forme. Jusqu’à présent, beaucoup ont félicité le passage à Koo et l’ont qualifié de victoire de la liberté d’expression, tout comme les fans de Parler l’ont revendiqué en décembre.

Si la liberté d’expression et la censure ne vont pas de pair, la modération du contenu est un aspect clé des plateformes de médias sociaux et est essentielle pour prévenir la propagation de faux. Nous espérons que Koo parviendra à défendre les principes de la liberté d’expression tout en veillant à ce qu’il reste le Twitter de l’Inde et ne devienne pas le Parler de l’Inde.