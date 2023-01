Konrad Laimer conclut un accord verbal avec le Bayern, selon un rapport

La superstar autrichienne et milieu de terrain de Leipzig, Konrad Laimer, aurait convenu de conditions personnelles avec le Bayern Munich, . Laimer, qui n’a joué que cinq matchs avec Die Roten Bullena subi une entorse à la cheville lors d’une victoire 3-0 contre Dortmund.

Laimer a rejoint le RB Salzburg, l’un des clubs nourriciers de Leipzig, lorsqu’il était adolescent. Après avoir fait son chemin dans l’équipe de jeunes et profité d’un solide passage à Salzbourg; il a remporté trois titres de champion et trois coupes nationales; il a rejoint Leipzig en 2017 pour 7,5 millions de dollars. Laimer est devenu une pièce fiable pour Leipzig, faisant 167 apparitions pour l’équipe.

Laimer serait payé plus de 51 000 dollars par semaine, soit un total d’environ 2,6 millions de dollars par an. Malgré le lourd contrat, Laimer a quand même informé les responsables de Leipzig qu’il souhaitait quitter l’équipe dans le futur. Son désintérêt pour une prolongation de contrat est une défaite pour les responsables de Leipzig qui ont renoncé à le vendre pour environ 20 millions de dollars la saison dernière.

Le Bayern et Laimer sont en contact depuis 2020, lorsque Laimer a signé une prolongation de contrat de trois ans avec Leipzig. Depuis lors, des clubs comme Liverpool et Chelsea se sont tous renseignés sur l’as autrichien, mais le Bayern les a toujours surpassés en termes d’intérêt.

Les experts ont qualifié Laimer de “N’Golo Kante autrichien”. Son intensité, son pressing, ses tacles et sa possession sont inégalés dans une grande partie de la Bundesliga. Malheureusement, son dévouement à la course à pied l’a rendu très vulnérable aux blessures. Laimer n’a disputé que quatre matches pour Leipzig lors de la saison 2020-21 grâce à une grave blessure à la cheville. Sa récente entorse à la cheville faisait suite à une liste de problèmes de cheville qui l’ont empêché de jouer.

Laimer, qui rejoindra en juin 2023, aidera Julian Nagelsmann et le Bayern à combler un manque de profondeur dans les postes de milieu de terrain. L’équipe ne peut compter que sur Joshua Kimmich, Leon Goretzka et Marcel Sabitzer pour combler le milieu de terrain. La présence de l’Autrichien serait un énorme coup de pouce pour une équipe du Bayern en proie à des blessures et des suspensions au cours de la dernière année.

Cela vient après des accords signalés pour Christopher Nkunku, un accord de prêt conclu pour Maximilian Wober et un intérêt signalé pour Dani Olmo et Josko Gvardiol.