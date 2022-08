Konrad de la Fuente de l’USMNT finalise le prêt de l’Olympiacos depuis Marseille

Attaquant des États-Unis Konrad de la Fuente a conclu un transfert de prêt d’une saison à l’Olympiacos, a annoncé samedi son club parent Marseille.

De la Fuente, 21 ans, a signé pour Marseille depuis Barcelone pour 3 millions de livres sterling l’été dernier, concluant un contrat de quatre ans avec l’équipe de Ligue 1.

– Cahier : Les secrets du football mondial

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

L’ailier a fait deux apparitions en Ligue des champions pour le Barça, mais n’a pas réussi à faire ses débuts en Liga alors qu’il était en marge de la première équipe.

De la Fuente a été sélectionné par les États-Unis au niveau des moins de 16 ans, des moins de 18 ans et des moins de 20 ans et a reçu sa première convocation senior en novembre 2020, jouant 71 minutes lors d’un match nul et vierge contre le Pays de Galles.

Il a joué 22 fois pour Marseille dans toutes les compétitions la saison dernière et espère impressionner pour l’Olympiacos cette saison alors qu’il cherche à gagner une place dans l’équipe américaine à la Coupe du monde au Qatar plus tard cette année.