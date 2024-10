Page d’accueil Sport FC Bayern

De : Vjekoslav Keskic

Vincent Kompany a un problème avec le vrai Rasenstrick de Mayence 05 au Pokal-Duell contre le FC Bayern.

Munich – Die IMAGE Hatte zuletzt berichtet, the Mainzer keinen allzu großen Wert darauf legen, the rasen in the heimischen Mewa Arena im besten Zustand ist. Ein nicht so guter Platz hilft meistens dem nicht so spielstarken Außenseiter etwas more als dem technisch versierten Rekordmeister.

Lors de la saison 2020/21 de la DFB, le FC Bayern n’a eu qu’une seule finale de la saison. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Dem Vernehmen nach die 05er bereits am vergangenen Wochenende beim Bundesliga-Spiel gegen M’Gladbach (1:1) den Rasen mit Sand Bearbeitet. L’entraîneur-chef Gerardo Seoane explique que, lors du jeu, les « chiffres difficiles » sont à l’origine du « un facteur de choix ».

« Wir machen uns darüber keine Gedanken »

Laut Bayern-Coach Vincent Kompany n’est pas ungewöhnlich, l’Underdog versucht, sich über den Rasenzustand einen Vorteil zu verschaffen: « C’est si bien, dass die ein orere Mannschaft es versucht mit dem Rasen den Spielverlauf zu beeinflussen », dit-il. pour le Pokal-Duell.

Der 38-Jährige möchte die jedoch nicht als Ausrede gelten lassen : « Pour uns ist das aber egal. Nous vous proposons également des jeux Gipfel des Himalaya. Wir machen uns darüber keine Gedanken.

À Mayence, il n’y aura pas d’hommes d’un sandtrick qui disent : « La discussion du Freitag ne m’a pas permis de le faire, la Platz est justement dans l’Ordnung. Auch wir wollen möglichst optimal Bedingungen – et pour die werden wir sorgen!“, betonte Sportvorstand Christian Heidel. Laut dem 61-Jährigen haben die Mainzer mit einem Pilzbefall im Rasen zu kämpfen et mussten deswegen den Sand streuen.