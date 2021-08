Konkana Sen Sharma a une réponse classique à un utilisateur de médias sociaux qui a dit « c’est triste de voir son âge »

L’acteur Konkana Sen Sharma est connu pour ses performances très puissantes dans le cinéma parallèle contemporain et les films grand public tels que « Laaga Chunari Mein Daag », « Omkara » et « Life in a…Metro ». La femme de 41 ans a eu une réponse pleine d’esprit à un utilisateur des médias sociaux qui a dit qu’elle avait vieilli.

Récemment, Konkana a partagé une série de photos avec son chien Pepita. C’était un message d’appréciation pour le dresseur de son chien. Dans son article, Konkana a décrit comment elle avait sauvé son chien pendant le confinement l’année dernière, puis l’avait envoyée en formation. Les photos présentées, le dresseur, le chien et Konkana elle-même.

Alors que plusieurs utilisateurs ont envoyé des éloges pour l’acteur et son petit chien, un utilisateur a fait un commentaire plutôt étrange. Réagissant au message de Konkana, un utilisateur des réseaux sociaux a écrit : « C’est très triste de te voir vieillir… L’industrie n’a pas rendu justice à ton genre d’artistes… Tu étais mon béguin dans la vie scolaire… Je voulais voir u plus après ek thi daayan .. U r juste ammmazing.

Cependant, Kanaka à l’esprit vif a eu la réponse classique. En réponse au commentaire de l’utilisateur, elle a écrit : « Aww, ne sois pas triste. C’est un privilège de vieillir plutôt que de mourir tragiquement jeune ! La réponse de Konkana a semblé rendre l’utilisateur très heureux qui a ensuite répondu: « @konkona vous vous vous… avez fait ma journée… pour toujours la vôtre… »

Les amis célèbres de Konkana ont également répondu à son message. La réalisatrice Zoya Akhtar a commenté : « Comme c’est mignon », tandis que Shibani Dandekar a écrit « le plus mignon de tous les temps !!! » L’actrice Tara Sharma a écrit: « Awww adorable », tandis que Sandhya Mridul a commenté: « Ohhh tellement adorable. » Les acteurs Maninee Mishra et Anmol Parashar ont laissé tomber des emojis amoureux dans les commentaires.

Konkana Sen a été vu pour la dernière fois dans l’anthologie de Netflix ‘Ajeeb Daastaan’. Elle a également joué dans ‘Ramprasad Ki Tehrvi’, qui mettait également en vedette Naseeruddin Shah, Vikrant Massey et Supriya Pathak dans des rôles clés.