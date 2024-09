KoningEizenberg conçoit le pavillon des étudiants de Melbourne « comme une grande cabane dans les arbres »

Un escalier extérieur en béton avec des terrasses relie les étages du pavillon des étudiants de l’Université de Melbourne, conçu par le studio américain KoningEizenberg.

Le centre de 2 508 mètres carrés dispose d’une variété d’espaces de restauration, de travail, d’événements et de réunions où les étudiants peuvent « étudier et s’attarder » tout au long de la journée pour aider à lutter contre l’isolement social.

Il fait partie d’un quartier étudiant plus vaste pour l’université développé par un consortium d’architectes, dont le cabinet basé à Los Angeles Roi Eizenberg.

« À une époque où le monde est de plus en plus connecté grâce à la technologie, les universités du monde entier s’attaquent activement au sentiment croissant d’isolement social des étudiants », a expliqué KoningEizenberg.

« L’Université de Melbourne, un campus principalement fréquenté par les navetteurs, constitue une étude de cas sur la manière de construire une communauté et un sentiment d’appartenance avec le nouveau quartier étudiant très populaire », a-t-il ajouté.

Le Pavillon des étudiants est conçu autour de ce que KoningEizenberg décrit comme un « squelette en béton exposé » – un cadre en grille avec de grandes colonnes angulaires.

L’intérieur est composé de quatre niveaux. Au rez-de-chaussée, une salle à manger est entourée de tous côtés par des sièges extérieurs tandis qu’au-dessus, les premier et deuxième étages offrent des espaces d’étude informels, avec une bibliothèque récréative indépendante à l’est.

Le troisième étage est conçu dans un esprit plus « domestique ». Il abrite des salles destinées aux événements et aux loisirs qui s’ouvrent sur une terrasse sur le toit abritée par un auvent en acier.

Ces niveaux sont tous reliés à la fois par un escalier intérieur et par le grand escalier extérieur à l’extrémité ouest du bâtiment, qui est entouré d’une balustrade en acier surdimensionnée.

Comme les balcons supérieurs auraient nécessité des garde-corps de 1,8 mètre de haut, ils ont été recouverts d’une couche de treillis en acier tendu.

« C’est comme une grande cabane dans les arbres avec une gamme variée d’espaces informels distribués à l’intérieur et à l’extérieur : grands, petits, sombres, lumineux, confortables et vastes », a déclaré Nathan Bishop, directeur de KoningEizenberg. « Quelle que soit votre préférence, vous pouvez trouver un endroit où camper pour la journée. »

L’intérieur du pavillon des étudiants est défini par de grandes colonnes et des sols en béton, avec des cloisons en bois et en verre et de plus grands écrans à lattes en bois utilisés pour diviser les espaces.

« Nous nous sommes inspirés des bâtiments brutalistes environnants, en les retournant et en les réchauffant », a déclaré Bishop. « Les lattes et les écrans en bois texturés adoucissent la structure solide et sculpturale en béton et donnent au pavillon l’impression d’être un espace de jeu. »

Parmi les autres bâtiments universitaires récents présentés sur Dezeen, citons le pavillon d’études à ossature d’acier des architectes Gustav Düsing et Max Hacke en Allemagne et un bâtiment « démocratique et non hiérarchique » pour une faculté de droit de Sydney.

Les projets précédents de KoningEizenberg comprennent une maison de plage sur Shelter Island avec des intérieurs boisés et un musée dans une bibliothèque historique qui a été frappée par la foudre.

La photographie est une gracieuseté de KoningEizenberg.