Koneru Sacs HumpyPour femme Argenté

L’as indien Koneru Humpy a réalisé une superbe performance après une course modeste dans la phase initiale pour remporter la médaille d’argent dans la section féminine du Championnat du monde d’échecs FIDE Blitz vendredi.

Elle a terminé fort, battant Zhongyi Tan, qui a remporté le titre mondial rapide il y a quelques jours, au 17e et dernier tour.

Après avoir affiché seulement quatre victoires lors des neuf premiers tours jeudi et avoir été placé au milieu des années 40, Humpy, 35 ans, était en pleine forme lors de la deuxième journée de la compétition, enregistrant sept victoires impressionnantes et faisant match nul avec son compatriote Dronavalli Harika en le 14e tour.

Elle a terminé avec 12,5 points, à seulement un demi-point de la gagnante Bibisara Balabayeva du Kazakhstan.

L’un des faits saillants de la performance de Humpy ce jour-là a été la défaite de la Chinoise Zhongyi Tan au 17e et dernier tour, ce qui a réduit les chances de son adversaire d’ajouter à la médaille d’or du tournoi mondial rapide.

Humpy avait terminé sixième du championnat Rapid qui a précédé la compétition Blitz. Elle est une ancienne gagnante du titre mondial rapide.

“Ce fut une journée parfaite pour moi avec 7,5 points sur 8 parties, remportant la toute première médaille d’argent au championnat du monde féminin d’échecs Blitz !”, a écrit Humpy sur Twitter.

Harika, qui a terminé avec 10,5 points, a dû se contenter de la 13e place tandis que Padmini Rout était 17e. Tania Sachdev a terminé 21e et B Savitha Shri, médaillée de bronze au championnat Rapide, s’est classée 33e avec 9,5 points dans un peloton solide.

Dans l’événement Open, remporté par le No.1 mondial Magnus Carlsen de Norvège avec 16 points, aucun joueur indien n’a pu se classer parmi les 10 premiers.

L’expérimenté P Harikrishna a été le meilleur Indien de la section Open, prenant une 17e place avec 13 points avec Nihal Sarin une place derrière avec un nombre égal de points.

Arjun Erigaisi, qui monte rapidement, a terminé 42e après une performance inégale qui l’a vu perdre les matchs 16, 17 et 18. La forme de son compatriote Vidit Santosh Gujrathi était également de haut en bas et il a terminé un modeste 90e.

Carlsen a ajouté le titre Blitz au titre mondial rapide qu’il a remporté mercredi.

Malgré des revers aux mains des joueurs russes Ian Nepomniatchi au 15e tour et Alexey Sarana, le Norvégien a remporté ses matchs aux 20e et 21e tours contre Aleksandr Shimanov et l’Ouzbékistan Nodirbek Abdusattorov pour terminer avec un point d’avance sur Hikaru Nakamura (15 points).

Performance des joueurs indiens dans le tournoi World Blitz :

Femmes: Koneru Humpy 12.5 (2ème place), Harika (10.5, 13ème), Padmini Rout (10.5, 17ème), Tania Sachdev (10, 21ème), B Savitha Shri (9.5, 33ème).

Hommes: P Harikrishna (13 points, 17e), Nihal Sarin (13, 18e), Arjun Erigaisi (12, 42e), B Adhiban (12, 49e), V Pranav (11,5, 58e), Aravind Chithambaram (11,5, 60e), Surya Shekhar Ganguly (11, 72e), Raunak Sadhwani (10,5, 83e), Vidit S Gujrathi (10,5, 90e), SL Narayanan (10,5, 92e).

