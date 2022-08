Koneru Humpy, R Vaishali Star en Inde ‘A’ gagne sur les femmes géorgiennes

La meilleure joueuse indienne Koneru Humpy et R Vaishali ont mené l’équipe féminine “A” à une victoire 3-1 contre une solide équipe géorgienne lors du sixième tour de la 44e Olympiade d’échecs mercredi.

Dans la section Open, la splendide course de l’adolescent Grandmaster D Gukesh s’est poursuivie alors qu’il a décroché une sixième victoire consécutive, mais l’Inde “B” a perdu 1,5-2,5 face à l’ancien champion arménien.

Il l’a mis sur Gabriel Sargissian mais n’a pas pu empêcher l’équipe de tomber alors que B Adhiban et Raunak Sadhwani ont subi des défaites aux mains de Samvel Ter-Sahakyan et Robert Hovhannisyan respectivement. Nihal Sarin a fait match nul contre Hrant Melkumyan.

C’était la première défaite de la formidable équipe indienne “B” dans la compétition.

L’équipe indienne “C” a enregistré une victoire catégorique de 3,5 à 0,5 sur la Lituanie alors que SP Sethuraman, Abhijeet Gupta et Abhimanyu Puranik ont ​​battu leurs adversaires et l’expérimenté Surya Shekhar Ganguly a fait match nul contre Titas Stremavicius.

Humpy a battu Nana Dzagnidze en 42 coups, Vaishali a remporté une victoire sur Lela Javakhshvilli, tandis que D Harika et Tania Sachdev se sont contentées de matchs nuls contre Nino Batsiashvili et Salome Melia dans l’affrontement entre l’Inde “A” tête de série et la Géorgie n°3 têtes de série.

Dans l’événement Open, les États-Unis, les mieux classés, ont battu l’Iran 2,5-1,5 grâce à la victoire de Fabiano Caruana sur Parham Maghsoodloo, tandis que les matchs sur les trois autres planches se sont soldés par des matchs nuls. Pendant ce temps, l’Espagne, quatrième, s’est contentée d’un match nul 2-2 contre Cuba, 32e.

L’Australie a choqué la Norvège dirigée par Magnus Carlsen, classée n ° 3, remportant une victoire de 2,5 à 1,5 alors que la nation européenne continuait de lutter.

