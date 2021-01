La recrue tadjik de TRAU, Komron Tursunov, est entrée dans l’histoire en inscrivant le but le plus rapide de l’histoire à la 9e seconde, battant le 13e but de Katsumi Yusa contre Churchill Brothers lors de la saison 2018-19. La frappe de l’International tadjik a cependant été annulée par la tête de Mason Robertson à la 70e minute alors que TRAU jouait un match nul 1-1 contre le Real Kashmir FC au Mohun Bagan Ground à Kolkata.

La nouvelle signature de TRAU a pris 9 secondes pour leur donner l’avantage après que son effort de curling venimeux de l’extérieur de la surface ait trouvé le fond du filet, laissant l’opposition complètement incrédule. La brutalité du but a laissé le Real Kashmir FC dans le désarroi alors que TRAU dominait les échanges d’ouverture, essayant de prolonger son avance. Le Real Cachemire a riposté et à la 22e minute, l’effort de Mason Robertson sur coup franc a failli s’emparer de l’égalisation.

Depuis, c’est TRAU qui domine la possession tandis que les Snow Leopards se taillent la part du lion des chances de marquer des buts. À la 25e minute, Dipanda Dicka a tenté de trouver le fond du filet après que son effort rapide à l’intérieur de la surface ait été sauvé.

Peut-être que la meilleure occasion pour les Snow Leopards d’égaliser le match est revenue à Lukman Adefemi à la 37e minute lorsqu’il a raté un coup franc dans la surface avec seulement le gardien adverse à battre. Les Snow Leopards ont joué une contre-attaque de football et ont failli trouver le filet à la 41e minute lorsqu’un centre du flanc gauche, après un rapide doublé, a été amassé au large du but.

Malgré la possession de TRAU, les chances étaient courtes et rares pour le club de Manipur. Incapables de prolonger leur avance, ils mènent d’un but à zéro à la mi-course.

TRAU a eu une occasion en or de doubler son avance à la 58e minute lorsque Komron a été mis au but par une contre-attaque rapide. Après avoir retourné son marqueur à l’envers, Komron n’a pu que tester le gardien pour qu’il effectue une sauvegarde facile, car les léopards des neiges ont survécu.

Assis en profondeur et frappant sur la contre-attaque, laissant ses adversaires profiter de la possession et dicter le rythme du match, TRAU a engagé des corps en défense dans une tentative de conserver leur avance.

À la 70e minute, Mason Robertson a trouvé l’égalisation pour le Real Kashmir après que sa tête battante sur un coup franc de Ralte ait trouvé le fond des filets. L’égalisation a poussé les Snow Leopards alors qu’ils cherchaient à prendre les devants, mais en vain.

Bien qu’il ait dominé la seconde moitié du match et même trouvé l’égalisation, le Real Kashmir s’est essoufflé à la recherche du but décisif qui lui aurait donné la victoire. La défense de TRAU a tenu pour le reste du match alors que les deux équipes se partageaient le butin de la bataille à plein temps.

Lors de leur prochain match, le Real Kashmir FC affrontera le Chennai City FC et le TRAU croisera le fer avec son rival du NEROCA FC le 15 janvier 2021.