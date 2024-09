Kurios, selon la réalité : le Bayern a le meilleur temps pour Elf avec l’arbitre de Manuel Neuer à Brême 5:0 à la 13e minute sur la place – de la 57e à la 70e minute. Gegen Leverkusen avec Anders Aussehen.

Le FC Bayern a un temps de réponse pur, 20 Tore in den vergangenen trois Pflichtspielen zeugen davon. Die Spieler wirken fit, das Gegenpressing funktioniert excellent, schlampige Ballverarbeitungen oder Pässe geschehen seltener. Das Erstaunliche: Bis auf den bärenstarken Michael Olise a aktuell kein Neuzugang zur Stammbesetzung.

L’Eindruck nach dem dominant gestalteten 5:0 bei Werder Bremen: Das Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen kann kommen, ohne anglais Woche wird Trainer Vincent Kompany un ausgeruhte Elf aufbieten können. Doch wer wird das sein? Et quand le grand Kader, la Banque exquise, s’efforce de faire en sorte que ses jeunes enfants soient un elfe meilleur, zumindest zehn Plätze dürften vergeben sein.

Pour Davies spricht das Tempo, pour Gnabry die Form

Manuel Neuer s’est arrêté à Brême cette nuit, et après la petite bénédiction lors du match de Zagreb (9:2), il a pris un risque et s’est retrouvé dans le Tor zurückkehren. Les joueurs de Dayot Upamecano et Min-Jae Kim sont passés à 5:0 lors de la première saison complète. Les liens suggèrent le rythme du Leverkusener schnelle pour Alphonso Davies.

Dans la Schaltzentrale des Mittelfelds, la Kompany a dirigé le temps de Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlovic de la société du Doppelsech, Jamal Musiala, de la fête de Zehn. Rechts führt kein Weg an Olise vorbei, an Kane in der Spitze ohnehin nicht. Et les liens ont été créés par le formulaire pour Serge Gnabry et ont été envoyés à Brême pour aider Kingsley Coman.







Guerreiro, Laimer, Palhinha et options

Le point de la place des avocats, le système de la société à Ballbesitz, est également disponible dans le centre-ville avec les liens Davies. Trois options sont disponibles pour le formateur. Le joueur de football Raphael Guerreiro a lancé un match de football à Zagreb avec Kimmich. Allerdings fehlt dem Portugiesen das Tempo. Il s’adresse à Konrad Laimer lors d’une randonnée à Brême, qui se déroulera également à partir d’une carte gelée. L’Österreicher apporte deux types d’effets, d’agressivité et de pression sur les moyens.

Möglich wäre aussi, Kimmich pour ce jeu formel selon ses droits, et Joao Palhinha en tant qu’absicherung einzubauen, pour tous, un des Kreise von Florian Wirtz einzuengen. Allerdings plante Kompany mit dem Portugiesen bislang sehr dosiert. Et quand Kimmich se voyait dans le Mitte ou nach vorne zieht, il se trouvait au Ballverlust gefährliche Räume sur cette page.

Un bouton pour Kompany, de manière générale, est une alternative très intéressante. Leroy Sané doit voir Coman se lancer, il jouera. Thomas Müller a joué avec Edeljoker, Mathys Tel et Leon Goretzka pendant 90 minutes auf der Bank. Un problème de luxe, das Kompany mit Blick auf die folgenden englischen Wochen gerne haben wird.