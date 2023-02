Kompany très “sceptique” à l’égard des critiques de Man City au milieu des accusations

L’ancien capitaine de Manchester City, Vincent Kompany, a déclaré qu’il était “très sceptique” à l’idée que des personnes “pointent du doigt” le club après avoir été accusées par la Premier League de plus de 100 infractions à ses règles financières.

Lundi, la Premier League a confirmé un certain nombre d’infractions présumées au cours d’une période de neuf ans entre 2009 et 2018 et a renvoyé le club à une commission indépendante.

Kompany, qui dirige désormais l’équipe de championnat Burnley, a déclaré que le football ne pouvait pas se permettre de “pointer du doigt trop de fois”.

“Je le regarde et je roule parfois un peu les yeux”, a déclaré Kompany.

“Nul doute qu’il y a beaucoup de droiture dans le monde pour venir vous dire ce que vous avez fait de mal, et puis si tout le monde se regarde, je pense que l’industrie du football en général n’est pas celle qui peut se permettre de trop pointer du doigt fois.”

“Je pense que vous aurez tous un petit sourire sur le visage pour savoir ce qu’est l’industrie du football. Je suis très sceptique quand les gens commencent à pointer du doigt.

“Faites de votre mieux et essayons de nous améliorer tout le temps, mais je suis un peu sceptique quand les doigts se pointent facilement.”

Kompany est devenu une légende du club à City au cours de ses 11 années au club au cours desquelles il a remporté quatre titres de Premier League.

La Premier League a accusé City de ne pas avoir fourni “d’informations financières précises donnant une image fidèle de la situation financière du club”. La ville a également été accusée de ne pas avoir coopéré à l’enquête.

La commission qui statuera sur le cas de City se tiendra à huis clos et a le pouvoir d’imposer des sanctions à durée indéterminée, qui pourraient inclure des amendes, des déductions de points ou la relégation de la Premier League.