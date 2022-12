Komodo Health licencie 9% de ses effectifs

Démarrage des données de santé Komodo Health a licencié 9% de son personnel dans le cadre d’une restructuration plus large de son activité.

La pandémie de COVID-19 a créé des opportunités pour la société d’analyse, ont écrit les cofondateurs de Komodo, Arif Nathoo et Web Sun, dans un message aux employés qui a également été publié sur LinkedIn. Mais l’environnement économique actuel oblige ses clients à réfléchir sérieusement à leurs décisions d’achat.

“En tant qu’entreprise, nous continuons d’être bien positionnés pour faire face à ces changements – nous fournissons une visibilité essentielle sur le système de santé pour soutenir les décisions stratégiques que les dirigeants des entreprises de santé doivent prendre”, ont-ils écrit. “Cela dit, nous avons la responsabilité envers vous tous – notre équipe et nos actionnaires – d’investir de manière responsable dans cette croissance. Nous avons toujours été fiers de gérer une entreprise efficace en termes de capital, et aujourd’hui, nous prenons des mesures pour nous assurer que nous sommes bien positionné pour le monde actuel qui nous entoure.”

Selon le rapport de TechCrunch et Santé féroceKomodo a également récemment clôturé une injection de fonds propres structurée de 200 millions de dollars dirigée par Coatue Management avec la participation de Dragoneer Investment Group.

La startup a annoncé pour la dernière fois un Tour de table de série E de 220 millions de dollars en mars 2021, qui a porté sa valorisation à 3,3 milliards de dollars.

LA GRANDE TENDANCE

Fondée en 2014, Komodo propose une plateforme de données qui collecte les rencontres avec des patients anonymisés. Ces informations peuvent être utilisées pour créer des logiciels pour les entreprises des sciences de la vie et les assureurs afin de déterminer comment les expériences des patients sont liées aux résultats de santé.

Bien que des rumeurs suggéraient que la société visait une introduction en bourse cette année, Initié signalé le mois dernier que les conditions économiques difficiles a poussé l’entreprise à reconsidérer ses plans.

Après une année florissante d’investissements en santé numérique et de sorties publiques en 2021, peu d’entreprises ont fait le grand saut sur les marchés publics cette année. Un certain nombre de startups de santé numérique et de technologies de la santé ont licencié du personnel.

Dr Sunny Kumar, partenaire chez GSR Ventures, Raconté MobiHealthActualités l’économie et les menaces de récession inciteront les acteurs de l’industrie de la santé à analyser leurs dépenses l’année prochaine.

“Si vous regardez tous les acheteurs – qu’il s’agisse des systèmes de santé, des payeurs, de l’industrie pharmaceutique, voire des consommateurs eux-mêmes – tous vont être un peu plus consciencieux avec leurs dépenses”, a-t-il déclaré. “Donc, ce que nous avons déjà vu, c’est que quiconque vend à ces clients doit s’assurer que sa solution est soit essentielle à la mission, soit génère une proposition de valeur extrêmement élevée.”