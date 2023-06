Komodo Health embauche d’anciens dirigeants de Nike Direct et d’Apple et d’autres embauches dans le domaine de la santé numérique

Démarrage des données de santé Komodo Health a annoncé que Vikas Mehta rejoindrait la société en tant que directeur financier. Mehta a précédemment occupé le poste de directeur financier chez Nike Direct pendant la pandémie et a occupé des postes liés aux finances chez Walmart, Microsoft et Paypal.

Sarah Shin rejoindra également Komodo en tant que nouvelle directrice des ressources humaines. Shin a précédemment travaillé en tant que directeur de la diversité pour la plate-forme de données et d’analyse Cloudera et a occupé des postes de direction chez Apple, Apple Santé, LeapFrog et Hewlett Packard.

La société a déclaré que Mehta s’efforcerait de renforcer les modèles financiers et opérationnels de Komodo, tandis que Shin se concentrerait sur l’acquisition de talents, la conception organisationnelle, la formation et le développement, l’expérience des employés et la diversité, l’équité et l’inclusion.

« Le potentiel du marché pour les technologies de la santé est énorme, et les plus grands gagnants seront les organisations qui peuvent aider leurs clients à opérationnaliser les données, les informations, les analyses et à remodeler considérablement leur productivité », a déclaré Mehta dans un communiqué. « La carte complète des soins de santé et l’innovation continue de Komodo l’ont catapulté au rang de leader dans le domaine des technologies de la santé, et j’ai hâte de travailler aux côtés de notre équipe talentueuse pour bâtir sur la solide base financière et opérationnelle de l’entreprise et l’amener à des sommets encore plus élevés. »

Sesh, une plate-forme virtuelle de santé mentale qui propose des groupes de soutien en ligne dirigés par des thérapeutes agréés, a annoncé que Lauren Sumrell avait été promue directrice de l’exploitation après avoir occupé le poste de vice-présidente des opérations cliniques.

En tant que COO, Sumrell supervisera les opérations du réseau de l’entreprise, le soutien aux membres, la croissance des revenus, la prestation des services cliniques, les opérations de données et la réussite des clients.

« Sesh est dans un état d’hyper-croissance, et il est essentiel pour nous de fonctionner comme une équipe mature mais courageuse », a déclaré Sumrell dans un communiqué. « Je suis impatient d’atteindre de grands objectifs ici chez Sesh et je prévois que nos succès ne feront que se multiplier à mesure que nous apporterons la puissance du soutien de groupe à de plus en plus de personnes. »

La société de santé comportementale basée sur la technologie pour les plans de santé commerciaux, Lucet, a annoncé la nomination de Brian Doheny au poste de directeur de l’exploitation.

Doheny a précédemment occupé des postes de direction chez Humana, UofL Health, Ascension et CommonSpirit Health. Chez Humana, il était vice-président des tendances et de l’innovation de Medicare et a guidé l’expansion des programmes basés sur la valeur.

« À une époque où le consensus peut être difficile à atteindre, il est généralement admis que l’industrie peut faire un meilleur travail pour répondre aux besoins des personnes ayant des problèmes de santé mentale ou comportementale. Grâce à ses relations avec de grands plans nationaux de santé, sa plate-forme technologique et son comportement propriétaire Health Index et une équipe d’experts de première ligne, Lucet est bien placé pour effectuer des changements à grande échelle », a déclaré Doheny dans un communiqué.

En 2022, le fournisseur de santé comportementale New Directions Behavioural Health a fusionné avec la plateforme numérique de santé comportementale Tridium. Plus tôt cette année, les entreprises ont annoncé la formation de Lucet, qui se concentrerait sur l’optimisation de la santé comportementale pour les plans de santé.