Komodo Health annonce de nouvelles embauches et une offre de données basée sur l’IA

Entreprise d’analyse de données de santé Komodo Health a annoncé de nouvelles embauches une semaine seulement après le lancement d’un nouvel outil baptisé MapLab, une offre basée sur l’IA fournissant des informations sur les voies de traitement, les tendances des maladies et les populations de patients pour les entreprises des sciences de la vie et de la santé.

Julia Goebel rejoindra l’entreprise en tant que nouvelle vice-présidente senior du marketing et Brad Kelley en tant que directeur général de MapEnhance, un réseau de partenaires de données spécialisés connectés à la plateforme technologique de Komodo.

Goebel a travaillé auparavant dans une entreprise de technologie de la santé symplr et était directeur du marketing chez Halo Health. Kelley occupait auparavant le poste de président d’Evernorth Intelligence Solutions, la société de données et d’analyse de Cigna.

La semaine dernière, la société a annoncé le lancement de MapLab, qui comprend des modèles d’analyse, des tableaux de bord et des jeux de codes permettant d’analyser des cohortes de patients et de générer des informations, qui peuvent ensuite être utilisées pour créer des visualisations interactives et des tableaux de bord de présentation.

Les utilisateurs peuvent également intégrer et gérer les données de Healthcare Map de l’entreprise, une base de données de plus de 330 millions de caractéristiques de patients et de parcours de soins anonymisés, et exploiter les offres de développement de Komodo pour les scientifiques et ingénieurs de données qui permettent aux utilisateurs de créer de nouvelles API, applications et algorithmes utilisant les données de Komodo.

« MapLab est le premier logiciel qui vous permet de poser des questions complexes sur les soins de santé et de visualiser et comprendre rapidement les informations clés sur les soins de santé en quelques secondes. La possibilité de pointer, de cliquer et de générer des informations ouvre la porte pour accélérer l’innovation, mener des recherches et améliorer les résultats en matière de soins de santé à un moment donné. « , a déclaré Web Sun, cofondateur et président de Komodo Health. MobiHealthActualités dans un e-mail.

« En quelques secondes, les utilisateurs de MapLab peuvent comprendre comment les maladies infectieuses se propagent, la véritable prévalence d’une maladie rare, la répartition géographique des populations mal desservies ou les tendances d’utilisation d’une nouvelle classe de médicaments. Pour les scientifiques et les ingénieurs des données, MapLab propose des outils plus sophistiqués. pour créer facilement des algorithmes et des applications qui répondent à leurs besoins.

LA PLUS GRANDE TENDANCE

Fondée en 2014, Komodo a depuis rassemblé un capital important.

En 2020, l’entreprise a marqué 50 millions de dollars en financement de série C. À peine un an plus tard, Komodo a obtenu un énorme investissement de série E de 220 millions de dollars et une valorisation ultérieure de 3,3 milliards de dollars. Il a également obtenu 200 millions de dollars en capitaux propres structurés.

L’année dernière, Komodo a licencié 9 % de son personnel dans le cadre d’une restructuration plus vaste de ses activités. Sun a dit dans un LinkedIn Après, ces changements étaient nécessaires en raison de l’évolution du marché et de la rapidité avec laquelle l’entreprise s’était développée pour répondre aux besoins de ses clients.

En juin, la société d’analyse et d’ingénierie de données basée à Komodo et dans l’Illinois, TheMathCompany a annoncé un partenariat pour offrir aux clients de MathCo de l’industrie pharmaceutique un accès à la carte des soins de santé de Komodo.

Komodo a annoncé le lancement de MapEnhance en avril, qui améliore la Healthcare Map de l’entreprise en combinant ses données avec des données exclusives des partenaires de Komodo.