Kolo Touré: Wigan sack manager après seulement deux mois à la tête du club de championnat | Nouvelles du football

Kolo Touré a été limogé par Wigan Athletic deux mois seulement après sa nomination à la direction.

Touré n’a signé un contrat de trois ans et demi que fin novembre, mais une série de neuf matchs sans victoire dans toutes les compétitions a mis un terme brutal à son mandat de manager au DW Stadium – après seulement 59 jours.

Les Latics sont en bas du championnat Sky Bet avec 25 points, à quatre points de la sécurité. Wigan a subi une deuxième défaite à domicile contre Luton en l’espace de quatre jours – les Hatters se sont imposés 2-0 mardi.

Le conseil d’administration de Wigan a déclaré qu’il estimait que le moment était venu de faire un changement avec Kevin Betsy et Ashvir Johal quittant également le club.

Le directeur général Malachy Brannigan a déclaré: “Tout d’abord, je voudrais remercier Kolo, ainsi que Kevin et Ash, pour leurs efforts pendant leur séjour au club de football.

“Malheureusement, les résultats sur le terrain n’ont pas été comme nous l’aurions souhaité et aussi difficile que cela ait été, le conseil d’administration a jugé nécessaire de nous donner les meilleures chances possibles de rester un club de championnat la saison prochaine.

“Nous savons que cette période de l’année est une période clé pour n’importe quel club de football, y compris nous-mêmes. Par conséquent, nous allons maintenant travailler rapidement et efficacement pour nous assurer que la bonne personne est nommée en tant que prochain manager permanent de Wigan Athletic, avec l’objectif immédiat de restant dans le deuxième niveau pour la saison prochaine.”

Le club a confirmé que les questions concernant l’équipe première seront prises en charge par le personnel d’entraîneurs restant pendant cette période intérimaire, le club travaillant rapidement pour identifier et nommer un nouveau manager.

Touré a déclaré après la défaite de Luton: “Nous avons concédé un autre but bon marché au début et, lorsque c’est le cas, c’est très difficile pour vous.

“Après les 20 premières minutes, j’ai pensé que les choses s’amélioraient, le jeu de liaison s’est amélioré et nous étions sur le pied d’attaque alors que le match entrait en seconde période. Nous les mettions sous pression, mais nous avons encaissé un autre but bon marché. Nous devons être plus impitoyables dans les deux boîtes.

“Nous avons réussi à marquer un bon but, mais malheureusement, il a été refusé pour hors-jeu. Je ne sais pas si c’était un hors-jeu, c’était très proche, mais c’est ainsi que les choses se passent pour nous. Les garçons continuent à donner moi tout, cela ne fait jamais de doute. Mais les erreurs individuelles nous coûtent toute chance dans les jeux.”

Touré a travaillé sous les goûts d’Arsene Wenger, Jurgen Klopp et Roberto Mancini au cours d’une carrière de joueur qui l’a vu représenter Arsenal, Liverpool et Manchester City, mais il n’avait aucune expérience de gestion antérieure.

L’Ivoirien, 41 ans, travaillait comme entraîneur de l’équipe première à Leicester depuis février 2019, mais son premier passage à la direction ne s’est pas avéré être un succès.