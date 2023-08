Kolo Muani saute l’entraînement de l’Eintracht pour faire pression pour le transfert du PSG

Randal Kolo Muani a refusé de s’entraîner avec l’Eintracht Francfort mercredi et fait pression pour un transfert, a annoncé mercredi le club de Bundesliga allemande.

Des informations ont affirmé mercredi que Kolo Muani était déjà dans la capitale française en prévision d’un éventuel transfert au Paris Saint-Germain, qui remodèle son attaque après avoir perdu Lionel Messi face à l’Inter Miami et Neymar rejoignant Al Hilal dans la Pro League saoudienne riche en liquidités. Kolo Muani a déclaré mardi à la chaîne de télévision Sky en Allemagne qu’il souhaitait rejoindre le PSG.

« L’attaquant Randal Kolo Muani a informé aujourd’hui la direction sportive de l’Eintracht Francfort qu’il ne participerait pas à la dernière séance d’entraînement d’aujourd’hui avant le match retour des éliminatoires de qualification de la Ligue Europa Conférence contre le Levski Sofia jeudi », a déclaré l’Eintracht dans un communiqué.

« Il a expliqué son intention de changer de club avant la fin du mercato vendredi soir comme raison de son absence. »

Après avoir rejoint l’Eintracht en provenance de Nantes, Kolo Muani a impressionné la saison dernière avec 23 buts en 46 matches au total et a débuté cette campagne avec trois buts en quatre matchs.

Markus Krösche, membre du conseil d’administration de l’Eintracht, a exprimé sa déception face à la décision de Kolo Muani de ne pas s’entraîner.

« Ce n’est pas le Randal que nous devons connaître et nous connaissons son vrai caractère. Il est bombardé en ce moment et le résultat est cette réaction, qui est fausse, comme nous l’avons clairement fait savoir à lui et à son entourage. toutes les ramifications », a déclaré Krösche. « Nous disputerons le match contre le Levski Sofia sans lui. Pour nous, c’est clair : ce comportement n’a aucune influence sur les affaires de transfert. Ce qui compte maintenant, c’est le match important contre Sofia. »

L’attaquant de 24 ans – qui a marqué un but en neuf matches avec la France – pourrait retrouver au PSG ses coéquipiers français Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

Kolo Muani a eu un impact en entrant en jeu lors de la finale de la Coupe du monde en décembre dernier. La France a fait match nul 3-3 contre l’Argentine avant de perdre aux tirs au but et Kolo Muani a converti son penalty lors de la défaite en tirs de barrage.