Kolkata vs RCB reporté après que deux joueurs de Knight Riders aient été testés positifs pour le coronavirus | Nouvelles de cricket

Sandeep Warrier a été testé positif au coronavirus

Le match de lundi en Premier League indienne entre les Kolkata Knight Riders et les Royal Challengers Bangalore a été reporté après que deux joueurs de Kolkata aient été testés positifs pour le coronavirus.

Varun Chakravarthy et Sandeep Warrier ont renvoyé des tests positifs et se sont isolés du reste de l’équipe de Kolkata.

Les Knight Riders vont maintenant commencer un régime de tests quotidiens dans le but d’identifier tout autre cas possible de Covid le plus rapidement possible.

L’équipe enquêtera également sur les mouvements de Chakravarthy et Warrier au cours des 48 heures précédentes pour déterminer l’un de leurs contacts étroits.

Une déclaration de l’IPL lundi matin disait: « Le BCCI (Board of Control for Cricket in India) et les Kolkata Knight Riders donnent la priorité à la santé et à la sécurité de toutes les personnes impliquées et toutes les mesures sont prises dans cet effort.

Plus à venir….

