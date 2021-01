La Société de transport du Bengale occidental, en collaboration avec une librairie du patrimoine ici, a lancé une bibliothèque pour enfants sur un bateau, la première initiative du genre, a déclaré un responsable.

L’idée derrière la bibliothèque de bateaux est que l’on peut lire des livres tout en appréciant la beauté de Kolkata, en naviguant sur la rivière Hooghly, a-t-il déclaré.

Les enfants pourront choisir parmi une sélection de 500 titres en anglais et en bengali sur la bibliothèque de bateaux des jeunes lecteurs. « La bibliothèque du bateau emmènerait les gens pour un voyage de trois heures », a déclaré le responsable.

Le voyage commencera à Millenium Park et le bateau se rendra à la jetée de Belur Math et reviendra, a-t-il déclaré. Il y aura trois voyages tous les jours de la semaine, a-t-il déclaré mardi. Le bateau dispose également d’une connexion Wi-Fi gratuite. Une promenade sur le bateau coûterait Rs 100 pour les adultes et Rs 50 pour les enfants.

La bibliothèque accueillera des activités telles que des contes, des lectures théâtralisées, des séances de poésie, des lancements de livres, de la musique et plus encore, a-t-il déclaré.