Kolkata Groom travaille sur un ordinateur portable pendant le mariage ; Internet l’appelle “la culture toxique”

Avant 2020, le concept de travail à domicile était inconnu de la plupart des gens dans le monde. Cependant, après que la pandémie mondiale de COVID-19 a forcé les gens à rester à l’intérieur, un nouveau concept a émergé. Le travail à domicile est devenu la nouvelle norme, et bien que les gens soient retournés sur leur lieu de travail après que la menace de la pandémie s’est apaisée, le concept de travail à domicile est resté. De nombreuses entreprises permettent encore aux employés de travailler en dehors du lieu de travail. Cette tendance a à la fois des fans et des ennemis et certains pensent qu’elle a été poussée trop loin avec certaines personnes trop inconscientes de leur environnement tout en travaillant sur leurs ordinateurs portables.

Aujourd’hui, nous allons vous montrer un exemple de la même chose où une image hilarante montre un marié travaillant sur son ordinateur portable dans son mariage mandap. On s’attendrait à ce qu’une personne obtienne un congé de travail au moins le jour de son mariage, mais il semble que cette personne soit trop un bourreau de travail ou qu’elle n’ait malheureusement pas obtenu de congé. Une photo partagée par une poignée Instagram nommée “Calcutta” montre un mariage qui se déroule dans la ville de Kolkata où le marié est assis dans le mandap.

On voit le prêtre qui célèbre le mariage bénir le marié tandis que le marié lui-même est enterré au fond de son ordinateur portable. On ne sait pas exactement ce qu’il fait sur l’ordinateur portable, mais on a naturellement supposé qu’il faisait un travail officiel.

La photo a été judicieusement sous-titrée, « Quand le « travail à domicile » vous fait passer au niveau supérieur. » La photo a reçu plus de 10 000 likes jusqu’à présent et de nombreux utilisateurs ont pu s’identifier à la photo en termes de pression exercée sur leur lieu de travail. D’un autre côté, beaucoup l’ont également considérée comme une «culture toxique» où l’on n’a aucun répit du travail même le jour de son mariage.

