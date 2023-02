‘Kold x Windy’ peut devenir violent quand Marlon jure de se salir

Nous ne sommes qu’à un jour d’un autre épisode bourré d’action de froid x venteux et nous avons un clip exclusif pour votre plus grand plaisir.

Dans le clip exclusif de cette semaine du tout nouveau jeudi froid x venteux épisode, Kold dit à Marlon que Dirty est venu après elle et Windy – et il n’est pas content.

Découvrez le clip ci-dessous:

Pensez-vous que Malika va regretter d’avoir parlé de Dirty à Marlon ? Ou va-t-il vraiment mettre un terme aux problèmes ? Même si nous aimerions que Kold trouve le bonheur, nous ne sommes pas sûrs de faire entièrement confiance à Marlon.

Voici à quoi d’autre s’attendre de l’épisode:

Shelley révèle un secret qui change tout. Renée se débat avec son passé. Malika et Renee se bousculent pour cacher leurs traces après une embuscade mortelle. Kold & Windy font une grosse pause.

Si vous êtes nouveau sur KOLD X WINDY, la série suit un duo de rap féminin alors qu’ils naviguent entre les dangers du jeu de musique de forage et les rues de Chicago. Dans leur effervescence vers le sommet, ils sont confrontés au crime, à la violence et à la trahison, des «taches» lucratives en col blanc aux gangs rivaux et aux relations personnelles explosives. En fin de compte, leur fraternité est mise à l’épreuve alors que Malika “Kold” Wise aspire à une vie meilleure tandis que Renee “Windy” Johnson aspire à la crédibilité de la rue.

Le tout nouvel épisode de KOLD X WINDY, diffusé demain, jeudi 2 février à 10/9c sur WE tv.