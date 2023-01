‘Kold x Windy’ étoiles sur ce qui va arriver dans la première saison (exclusif) – Hollywood Life

froid x venteux suit les artistes talentueux Malika “Kold” Wise et Renee “Windy” Johnson. Kold veut une vie meilleure pour elle et son fils, tandis que Windy se consacre à la rue. Sh’Kia Augustin et Nijah Brenea parlé EXCLUSIVEMENT avec HollywoodLa Vie sur la série à la dynamique entre les deux femmes au cœur du show.

“Je pense que c’était juste l’opportunité d’une vie parce que derrière la violence et tout ce qui est au cœur de la série, il s’agit vraiment de deux femmes essayant de grandir, deux femmes essayant d’évoluer, deux femmes essayant de réaliser leurs rêves. . Je pense que tout le monde peut comprendre cela », a déclaré Sh’Kia. “Donc, personnellement, j’espère que les gens ne se contentent pas de regarder la série et de penser qu’il s’agit de violence ou pensent que nous essayons de promouvoir la violence. Je pense que la série parle vraiment de deux femmes qui vont vraiment, vraiment dans deux directions différentes, mais elles veulent rester ensemble, elles s’aiment, elles aiment Kold et Windy, et elles essaient de grandir ensemble. Mais parce qu’ils ont deux idées différentes sur la façon de grandir, cela crée des tensions dans leur relation. Mais je pense que les gens seront inspirés de les voir et comment ils gèrent ces situations et comment ils grandissent et évoluent.

Nijah a révélé que Windy est “définitivement axée sur la famille”, mais quand il s’agit de romance, c’est là que “ça devient un peu délicat pour elle”. Elle a ajouté: «Je me sens vraiment comme une crédibilité dans la rue et être dans la rue et rapper est très, très important pour elle. Quand il s’agit d’amour, de romance ou de vulnérabilité, ça sonne doux, ça sonne faible. Je pense que Windy essaie définitivement de s’éloigner de cela, et vous verrez à l’écran d’autres raisons pour lesquelles la romance ne clique pas pour elle à cause des choses qu’elle a traversées.

Puisque la série est littéralement intitulée froid x venteux, il était impératif que les actrices derrière les rôles aient une chimie sans effort les unes avec les autres. Sh’Kia a révélé qu’elle et Nijah avaient “cliqué” dès qu’ils se sont rencontrés. “Je me souviens d’avoir réservé le rôle, puis l’un des producteurs m’a envoyé un texto et m’a dit : ‘Voici le numéro de Nijah.’ J’étais sur le point de lui envoyer un texto, et je pense que le texto est déjà arrivé. C’était tellement excitant. J’étais comme, d’accord, elle vient avec cette énergie, je sens que je peux la rendre.

Elle a poursuivi: «J’ai l’impression que depuis ce jour jusqu’au jour de la clôture, même maintenant, nous avons littéralement parlé tous les jours ou tous les deux jours. Je pense que c’était juste parce que nous avons cliqué naturellement sur un message texte qui a évolué en mémos vocaux, et maintenant nous envoyons simplement des mémos vocaux dans les deux sens. Cela nous a juste donné une chance d’apprendre à connaître l’énergie de l’autre sans être l’un autour de l’autre. Alors qu’au moment où nous nous sommes vus, j’ai l’impression que nous avions probablement une semaine ou deux semaines avant de réserver, puis de nous voir. Une fois que je l’ai vue en personne, j’ai honnêtement eu l’impression que je la connaissais déjà.

froid x venteux diffusé le jeudi sur WE tv. De nouveaux épisodes deviennent disponibles sur le service de streaming AMC ALLBLK tous les lundis après leur première sur WE tv.

