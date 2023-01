Kolanovic de JPMorgan voit une correction et un atterrissage brutal

Marko Kolanovic de JPMorgan s’abstient du rallye de début 2023.

Au lieu de cela, le Temple de la renommée des investisseurs institutionnels se prépare à une correction de 10 % ou plus au premier semestre de cette année, disant aux investisseurs qu’il est « carrément négatif » sur le marché.

actualités liées à l’investissement

“Les fondamentaux se détériorent. Et le marché a augmenté. Donc, cela doit se heurter à un moment donné”,

mardi, le stratège en chef du marché et codirecteur de la recherche mondiale de la société a déclaré à “Fast Money” de CNBC.

Kolanovic a réduit l’exposition de son entreprise aux actions la semaine dernière à une sous-pondération. Dans une note récente, il a averti que le marché ne prévoyait pas actuellement une récession. Son cas de base est un atterrissage brutal.

“Les taux d’intérêt à court terme ont beaucoup évolué au cours des six derniers mois, et ils vont probablement encore monter un peu et y rester”, a-t-il déclaré. “Le consommateur s’est beaucoup endetté. Les taux d’intérêt ont augmenté. Le consommateur était résilient, et c’était en quelque sorte notre thèse l’année dernière… Mais avec le temps, ils sont de moins en moins résilients.”

Kolanovic, qui est classé pour la douzième fois comme le stratège en actions numéro un par Institutional Investor, cite des tendances gênantes dans les données économiques clés récentes – y compris les services ISM, les ventes au détail et l’enquête de la Fed de Philadelphie comme raisons de devenir baissières.

“Nous pensons que les choses tournent d’abord vers le sud, puis empirent”, a déclaré Kolanovic.

Pourtant, la technologie lourde Nasdaq est en hausse de plus de 8 % depuis le début de l’année, et le S&P 500 est en hausse de près de 5 %. Il a fermé mardi à 4 016,95.

Il énumère les développements positifs, y compris la réouverture de la Chine après les blocages de Covid-19 et un affaiblissement dollar pour l’enthousiasme du marché. Kolanovic pense qu’ils ont contribué à créer un récit selon lequel le pire est derrière nous et qu’une récession “d’une manière ou d’une autre par magie” s’est produite l’année dernière.

“Je ne pense tout simplement pas qu’à des taux de 5%, nous puissions faire fonctionner cette économie”, a déclaré Kolanovic, qui a noté que le capital-investissement et les sociétés de capital-risque ne pouvaient pas exister dans ce type d’environnement. “Quelque chose devra céder, et la Fed devra reculer.”

Et cela pourrait se produire cette année sous la forme d’une baisse des taux.

“À un moment donné, ils vont [the Fed] le soutenir. Donc, la grande question est de savoir où. Est-ce [the S&P at] 3 600 ? 3 400 ? 3 200 ? Nous n’avons pas une conviction très forte. Mais nous pensons que la direction est inférieure”, a-t-il déclaré. “Il y a généralement une contagion ou quelque chose qui se produit de manière inattendue.”

Listes de Kolanovic obligations du Trésor et de l’argent comme des endroits viables où se cacher pour l’instant.

