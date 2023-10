Kokomo et Ivy Tech vont former des enseignants | Nouvelles

Le conseil scolaire de Kokomo a approuvé lundi un accord avec Ivy Tech Kokomo School Corporation qui permettra aux paraprofessionnels du district d’obtenir un diplôme d’enseignement.

Les districts scolaires se tournent vers ce modèle pour « former leurs propres » enseignants et pourvoir des postes.

Maconaquah School Corporation a un accord similaire avec Ivy Tech.

Calendrier des réunions du conseil scolaire

Un certain nombre de conseils scolaires de la région se réunissent cette semaine, et certains devraient adopter les budgets pour l’année prochaine et approuver de nouveaux contrats avec les syndicats d’enseignants.

La Commission scolaire de l’Ouest se réunit mardi à 18 heures dans le bâtiment administratif, 2600 S. 600 West, Russiaville. Le conseil devrait approuver le budget 2024 de l’école et un nouveau contrat pour les enseignants.

La Commission scolaire de l’Est se réunit mardi à 18 h 30 au 221 W. Main St., Greentown. L’adoption du budget et la ratification du contrat des enseignants sont toutes deux à l’ordre du jour.

Le conseil scolaire de Tipton se réunit mardi à 18 h 30 dans la salle communautaire, 817 S. Main St., Tipton. Une séance de travail aura lieu à 17h30

Le conseil d’administration de Tipton votera sur un nouveau contrat d’enseignant, un budget et les prochaines étapes concernant le projet d’amélioration du district scolaire.

Le conseil scolaire Taylor se réunit à 17h30 mercredi, 3750 E. 300 South, Kokomo. L’adoption du budget est à l’ordre du jour.

Le conseil scolaire Tri-Central se réunit mercredi à 18 h 30 au bureau d’administration, 4774 N. 200 West, Sharpsville. Le contrat provisoire des enseignants sera discuté et éventuellement voté.

Le Conseil scolaire du Nord-Ouest se réunit jeudi à 19 heures à la bibliothèque du lycée, 3431 N. 400 West, Kokomo.

L’Observatoire IUK accueille deux événements

Il y aura deux journées portes ouvertes ce mois-ci à l’Observatoire Kokomo de l’Université d’Indiana.

Le premier est de 20h à 22h le dimanche. Les participants entendront parler de la mission Osiris-REX, qui explore les astéroïdes. Ils auront également l’occasion, si la météo le permet, d’observer Saturne et Jupiter grâce aux deux télescopes de l’observatoire.

Il y aura une autre journée portes ouvertes de 11 h à 15 h le 14 octobre pour observer l’éclipse solaire annuelle. Cela s’étendra à toute l’Amérique du Nord, centrale et du Sud. La partie la plus profonde de l’éclipse aura lieu à 13h01

L’éclipse sera également diffusée en direct sur le Chaîne YouTube IUK.

Le soleil n’est jamais complètement bloqué par la lune lors d’une éclipse solaire annulaire. Par conséquent, lors d’une éclipse annulaire, il n’est jamais prudent de regarder directement le soleil sans une protection oculaire spécialisée conçue pour l’observation du soleil.

Le professeur de physique Patrick Motl animera les deux soirées.

L’Observatoire est situé au 2660 S. Washington St. Un parking gratuit est disponible sur le campus.

Retour des réunions Panther Perk

Les rencontres mensuelles autour du café de la Western School Corporation, Panther Perk, sont de retour pour une autre année.

Chaque réunion a lieu de 8h à 9h au bureau administratif (porte 8), 2600 S. 600 Ouest, Russiaville.

Le public est encouragé à y assister, à discuter avec les administrateurs et le personnel de l’école, à poser des questions et à en savoir plus sur le district scolaire.

Le calendrier des réunions est le suivant :