Koke se prononce sur la dispute entre Thibaut Courtois et les fans de l’Atletico Madrid

Le capitaine de l’Atletico Madrid, Koke, a lancé une fouille à peine voilée contre la star du Real Madrid Thibaut Courtois.

Los Rojiblancos ont arraché un derby contre le Real Madrid dans un cadre spectaculaire à l’Estadio Metropolitano.

Les hôtes ont tenu bon dans les phases finales et ont finalement réussi à obtenir le match nul lors d’une soirée de grande controverse.

Le match a été suspendu temporairement dans la phase finale suite à des troubles survenus dans la zone de l’arène accueillant les ultras de l’Atletico Madrid.

Diego Simeone et Koke se sont tous deux rendus à domicile pour appeler au calme les supporters irrités par les célébrations de Courtois après le premier but du Real Madrid.

L’ancien joueur Courtois a été un méchant constant pour ses anciens fans, et il a été bombardé de briquets et d’autres objets avant que le jeu ne soit interrompu par les officiels du match.

Koke a été interrogé sur la vue sur la ligne à temps plein et il a été clair sur la nécessité pour les joueurs expérimentés de se garder sous contrôle.

«C’était un moment tendu. Mais cela ne peut pas arriver sur un terrain de football. Nous sommes des professionnels et nous devons savoir où nous en sommes et être intelligents, mais les autres incidents ne peuvent pas arriver », selon les citations de DAZN, via Marca.

« Les joueurs doivent être intelligents. Le protocole disait que si l’incident se répétait, le match serait terminé.

L’Atletico Madrid sera le prochain en action le 2 octobre alors qu’il se rendra à Benfica en UEFA Champions League.

Images via Getty Images / Un football