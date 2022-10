Koke de l’Atletico Madrid bat le record d’apparitions en club depuis 46 ans

Koke a fait ses débuts seniors pour l’Atletico Madrid lors d’une défaite contre Barcelone en septembre 2009. Fermin Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images

Le capitaine de l’Atletico Madrid, Koke, a battu le record du club pour les apparitions samedi, disputant son 554e match de compétition lors de leur affrontement en Liga à Séville.

Koke, 30 ans – dont le nom complet est Jorge Resurreccion Merodio – a passé toute sa carrière à l’Atletico, passant par l’académie du club.

Le record était auparavant détenu par Adelardo Rodriguez, aujourd’hui âgé de 83 ans, qui a passé 17 ans au club entre 1959 et 1976, faisant 553 apparitions dans toutes les compétitions.

Koke a fait ses débuts à l’Atletico Madrid à l’âge de 17 ans, sortant du banc lors d’une défaite 5-2 contre Barcelone au Camp Nou en septembre 2009.

Il est devenu un partant régulier sous l’entraîneur Diego Simeone lors de la saison 2012-13 et a été un joueur clé dans les victoires en Liga de l’Atletico en 2014 et 2021.

En plus de ces deux titres de champion, Koke a remporté la Ligue Europa à trois reprises – en 2010, 2012 et 2018 – la Copa del Rey, la Supercopa espagnole et trois Super Coupes de l’UEFA.

Il a également débuté lors des deux défaites finales de l’Atletico en Ligue des champions face à son rival du Real Madrid, en 2014 et 2016.

Koke est devenu le capitaine du club de l’Atletico en 2019 après le départ de Diego Godin.