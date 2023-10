KOITO et DENSO collaborent pour améliorer la sécurité de conduite de nuit | Salle de presse | Nouvelles

KOITO MANUFACTURING CO., LTD. et DENSO CORPORATION ont annoncé aujourd’hui avoir commencé à collaborer pour développer un système visant à améliorer le taux de reconnaissance d’objets des capteurs d’image des véhicules en coordonnant les lampes et les capteurs d’image, dans le but d’améliorer la sécurité de conduite de nuit.

Chaque entreprise s’efforce d’améliorer la sécurité des véhicules et de parvenir à une société sans accident de la route mortel, ce qui constitue l’un des plus grands défis auxquels est actuellement confrontée l’industrie automobile. Dans ce travail, l’amélioration de la sécurité de conduite de nuit constitue un thème de développement important.

KOITO contribue à la sécurité en améliorant la visibilité nocturne grâce à des technologies d’éclairage performantes et fonctionnelles, telles que le développement des ADB (Adaptive Driving Beams), qui contrôlent les faisceaux de route pour maintenir une meilleure visibilité sans éblouir les véhicules venant en sens inverse. DENSO possède également une expertise approfondie dans le développement de capteurs qui reconnaissent l’environnement d’un véhicule, qui jouent le rôle d’yeux dans les systèmes avancés d’aide à la conduite, et travaille à améliorer le taux de reconnaissance d’objets des capteurs d’image dans diverses situations de circulation, y compris la nuit.

Dans le cadre de cette collaboration, les sociétés combineront la force de KOITO dans la technologie de contrôle photométrique des faisceaux de route et la force de DENSO dans la technologie de reconnaissance d’objets à partir de capteurs d’image pour étudier le développement d’un système pouvant contribuer à améliorer la sécurité des véhicules la nuit. Afin de réduire le nombre de piétons tués la nuit*soit environ deux fois plus que pendant la journée, les deux sociétés exploreront et établiront des thèmes de développement spécifiques, comme la faisabilité d’un éclairage permettant aux capteurs d’images de reconnaître plus rapidement les piétons.

A travers cette collaboration, les deux sociétés visent à améliorer encore la sécurité des véhicules.

Takayuki Katsuda, directeur général en charge de la division ingénierie chez KOITO, a déclaré : « Nous pensons que la collaboration avec DENSO, l’un des principaux fournisseurs de composants automobiles, et KOITO, une entreprise leader dans le domaine de la technologie d’éclairage, apportera une contribution significative au réalisation de la mobilité de nouvelle génération.

KOITO continuera à développer et à fournir des produits qui contribuent à la sûreté et à la sécurité dans la société de mobilité de nouvelle génération en vue de réaliser la « VISION KOITO : Éclairer la voie pour notre avenir durable ».

Hiroshi Kondo, directeur général en charge du Mobility Electronics Business Group chez DENSO, a déclaré : « La collaboration avec KOITO, qui améliore les performances des lampes et contribue à la sécurité des véhicules dans le monde entier depuis de nombreuses années, est d’une grande importance. à l’activité d’électronique de mobilité de DENSO. En s’associant à KOITO, un professionnel de l’éclairage, DENSO continuera à déployer de gros efforts pour atteindre son objectif de zéro décès dans les accidents de la route.

*Calculé à partir des données statistiques fournies par ITARDA (Institute for Traffic Accident Analysis and Research)



Référence

