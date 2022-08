Koi Mil Gaya de Hrithik Roshan fête ses 19 ans : Aishwarya Rai Bachchan étant le premier choix, Kaisa Jaadu Kiya étant le titre original et d’autres anecdotes folles

Koi Mil Gaya est sorti exactement le jour même, le 8 août, il y a 19 ans. La Hrithik Roshan, Preity Zinta et Rékha starrer n’était rien de moins qu’un phénomène à sa sortie, époustouflant les critiques et le public, le premier le saluant comme l’un des rares cas où un film de Bollywood s’est forgé sa propre identité malgré son inspiration inspirée par un classique hollywoodien, tandis que le second étant introduits dans un monde qu’ils voient rarement (c’était bien avant que les films hollywoodiens ne soient régulièrement regardés en Inde, sans parler d’un accès facile à OTT). Koï Mil Gaya a continué à être le film le plus rentable de 2003, avec 47,20 crore net au box-office et a remporté la plupart des récompenses.

Anecdotes Koi Mil Gaya

Il y a cependant de nombreux secrets de Koi Mil Gaya que la plupart des fans du film ne connaissent pas. C’est là que nous intervenons. Par exemple, saviez-vous que le film a connu trois titres différents, Koi Aap Jaisa, Koi Tumsa Nahin et Kaisa Jaadu Kiya avant le réalisateur Rakesh Roshan s’est installé sur Koi Mil Gaya. De plus, bien qu’il soit inspiré par ET, il y a plus d’une poignée de scènes dans le film, pour lesquelles Rakesh s’est inspiré des expériences personnelles de Hrithik Roshan en grandissant, y compris la scène où il a été victime d’intimidation et son scooter a été détruit.