Nous sommes peut-être au cœur de l’hiver, mais bon nombre d’entre nous se tournent déjà avec enthousiasme vers les jours plus chauds du printemps à venir. Dans l’esprit de la saison à venir (on sent presque les belles fleurs, le soleil et les températures grillées!) Kohl’s fête avec une énorme vente préventive de fin de saison.

À travers Dimanche 31 janvier, vous pouvez acheter des rabais allant jusqu’à 60% sur tout, de la literie et des vêtements confortables aux appareils de cuisine.

L’une des offres les plus impressionnantes que nous ayons repérées lors de cet événement de réduction est la réduction de 50% que vous recevrez sur la literie Hotel Suite. Vous pouvez économiser 15% supplémentaires en entrant le code BOUTIQUE15 à la caisse. Par exemple, vous pouvez vous procurer la couette en duvet et plumes d’oie blanche très appréciée Hotel Suite, autrefois au prix de 129,99 $ et en vente à partir de 64,99 $, pour 55,24 $ avec le code promotionnel, ce qui vous offre près de 75 $ de réduction. Cette couverture luxueuse a été notée 4,1 étoiles par plus de 550 clients de Kohl, qui ont vanté son excellente qualité. Les acheteurs ont également été ravis de sa légèreté, notant qu’il fournit toujours suffisamment de chaleur les nuits particulièrement fraîches.

Continuez à faire défiler pour découvrir toutes les offres incontournables de cet énorme gain d’économies.

Les meilleures offres pour magasiner chez Kohl’s

Petits appareils de cuisine

Salle à manger et ustensiles de cuisine

Literie

Meubles

Vêtements

