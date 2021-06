Kohl’s, UPS Store, Whole Foods acceptent les commandes

Si vous finissez par acheter un peu trop pendant les deux jours de vente Prime Day d’Amazon – ou franchement n’importe quel jour – il existe de nombreuses façons de retourner des achats qui ne correspondent pas tout à fait à ce que vous attendiez.

Les chaussures trop grandes, le maillot de bain trop petit et les nouveaux rideaux qui détonnent avec le canapé, par exemple. De plus, tous les achats impulsifs qui vous font changer d’avis.

Prime Day débute à 3 h HE lundi et la vente de 48 heures se termine à 2 h 59 HE mercredi. Amazon a lancé ses soldes d’été annuelles en 2015 afin de récompenser les membres de son programme d’abonnement Prime. L’événement a eu lieu chaque année en juillet jusqu’en 2020, date à laquelle il a été reporté à octobre en raison de la pandémie de COVID-19.

Si vos achats Prime Day ne sont pas à la hauteur de vos attentes, ne vous inquiétez pas, le processus de retour est simple. Amazon dit que tous les articles éligibles au retour pesant moins de 50 livres ont au moins une option de retour gratuite,mais certaines exclusions s’appliquent. Les retours doivent généralement être effectués 30 jours après l’achat.

Je saute le temps passé à emballer l’article indésirable et je me rends chez Kohl’s avec la plupart de mes retours Amazon. C’est mon option de retour préférée car elle permet d’économiser du temps et de l’argent et m’aide à éviter la tâche redoutée d’allumer l’imprimante et de sortir le ruban d’expédition.

Vous pouvez également gagner du temps en cherchant la boîte de la bonne taille, en apportant des retours sans boîte dans les magasins UPS, les magasins Whole Foods Market ou d’autres magasins appartenant à Amazon. Mais il y a une incitation supplémentaire à effectuer un retour chez Kohl’s – des coupons.

Avec la plupart de mes retours Amazon, Kohl’s m’a remis un coupon de réduction de 25 % à utiliser dans les sept jours en magasin. Mais lors de deux visites la semaine dernière, j’ai reçu 5 $ en cash Kohl convoité à chaque retour.

Mon erreur d’oublier l’un de mes retours Amazon s’est transformée en un doux scorepuisque Kohl’s Cash peut être utilisé sur des jouets, des appareils électroniques et d’autres articles normalement exclus des coupons.

Kohl’s Cash est une devise de coupon que la chaîne de grands magasins distribue sur certains achats, généralement avec son programme de fidélité Kohl’s Rewards. Il peut généralement être échangé dans les magasins et sur l’application et le site Web de Kohl, mais les offres de retour Amazon sont uniquement en magasin.

Conseil de retour pro : Le déploiement d’Amazon par Kohl revient dans les magasins du pays en juillet 2019 pour générer du trafic client. Le détaillant n’a pas voulu commenter la façon dont il détermine les avantages que les acheteurs d’Amazon obtiennent, mais sur Reddit, les acheteurs et les employés ont expliqué comment les coupons peuvent varier et que certains magasins donnent même 10 $ Kohl’s Cash for Amazon.

La zone de retour Amazon de mon magasin local a généralement des lignes rapides. Si la file d’attente est longue et que vous avez beaucoup de retours, envisagez d’en faire quelques-uns, puis de rejoindre la file d’attente pour être gentil avec les autres retours d’Amazon.

Sachez également que si vous avez un retour ou une douzaine, vous n’obtiendrez généralement qu’un seul coupon Kohl’s.

Certains magasins acceptent les retours Amazon au service client, et d’autres ont des zones désignées distinctes pour les retours.

Dans les deux scénarios, il y a des panneaux indiquant aux clients d’Amazon où aller, mais la plupart se trouvent à l’arrière du magasin.

Conseil de retour pro : Soyez prêt et connecté à votre compte Amazon. Je prends des captures d’écran des codes QR que je reçois d’Amazon et les affiche sur mon téléphone ou signale les e-mails dans ma boîte de réception pour les rendre plus faciles à trouver en un clin d’œil.

Le partenariat a aidé Kohl’s à obtenir 2 millions de nouveaux clients l’année dernière, a déclaré la PDG de Kohl’s, Michelle Gass, lors d’un sommet sur le commerce de détail le 15 juin.

UPS Store, Whole Foods acceptent également les retours Amazon

Les plus de 1 100 magasins de Kohl ne sont pas le seul endroit pour apporter vos retours Amazon,et selon les jours, Kohl’s ne sera pas toujours une option de retour.

Les retours sans boîte sont également acceptés dans 4 800 magasins UPS Store, Amazon Books, Amazon 4 étoiles, Fresh Grocery et Whole Foods Market. Amazon propose des retours gratuits dans plus de 18 000 sites aux États-Unis

« Nous voulons que les clients soient satisfaits de leurs achats. En fait, nous offrons une assistance technique gratuite et des conseils pratiques sur des millions d’articles pour aider les clients s’ils veulent d’abord essayer de conserver leur article », a déclaré Amazon dans un communiqué. aux USA AUJOURD’HUI. « Cependant, lorsque le retour est la meilleure option, nous le rendons aussi simple que possible. »

Voici comment fonctionne chaque option :

Points de vente physiques Amazon : Apportez les articles de retour et montrez le code QR reçu après avoir commencé un retour en ligne dans les magasins Amazon Books, Amazon 4 étoiles, Amazon Fresh et Amazon Go.

Emplacements Amazon Hub Locker et Hub Locker+ : Pour retourner dans un casier, les clients apportent leurs articles dans une boîte ou une enveloppe d’expédition avec une étiquette imprimée attachée et utilisent le code-barres ou le code à six chiffres envoyé après avoir commencé un retour pour placer l’article dans le casier attribué. Dans les emplacements Locker+, les clients peuvent pré-emballer leur retour, en utilisant des matériaux gratuits sur place ou peuvent retourner sans boîte ni étiquette.

Marché des aliments complets : Amazon a commencé à accepter les retours sans boîte et sans étiquette en 2020 dans des emplacements à l’échelle nationale. Apportez l’article et le code QR générés après avoir créé un retour au service client. Un employé scannera le code et prendra l’article. Les magasins ont également des casiers Amazon Hub, bien que certains nécessitent une boîte.

UPS: Les clients peuvent soit déposer les articles en utilisant une étiquette postale prépayée dans près de 20 000 points d’accès UPS à l’échelle nationale, soit les apporter sans boîte ni étiquette dans près de 5 000 points de vente UPS Store gratuitement en utilisant le code QR généré lors du démarrage d’un retour. . Amazon a déclaré que les clients peuvent également organiser un « enlèvement sans frais depuis leur domicile ou leur bureau via un chauffeur UPS ». Cependant, selon la raison pour laquelle vous retournez un article, des frais de ramassage pourraient vous être facturés.

Conseil de retour pro : Vous pouvez trouver des options de retour dans le centre de retour en ligne d’Amazon sur Amazon.com/returns.Les emplacements varient selon les jours. Et n’oubliez pas que vous ne disposez que de 30 jours pour effectuer des retours pour la plupart des achats Amazon. Une exception est la saison des achats de vacances où Amazon propose une période de retour prolongée.

Voici le processus en cinq étapes pour les magasins qui acceptent les retours sans boîte :

Commencez votre retour avec le centre de retour en ligne d’Amazon sur Amazon.com/returns et sélectionnez l’achat qui doit être retourné. Ou sur l’application, allez dans « Vos commandes » pour sélectionner la commande avec l’article non désiré. Sélectionnez une option de dépôt à partir d’emplacements près de chez vous, qui peut varier selon le jour.(Il y a aussi la possibilité de changer d’emplacement à partir de ce qui est automatiquement sélectionné.) Amazon vous enverra un code QR par e-mail, ou vous pouvez prendre une capture d’écran sur votre téléphone. Apportez les articles que vous retournez dans un magasin participant et montrez le code QR sur votre smartphone. Les magasins avec les retours sans boîte emballeront, étiquetteront et expédieront votre retour gratuitement. Après avoir apporté le retour, vous pouvez suivre l’état de votre remboursement dans « Vos commandes » sur Amazon.

