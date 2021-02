Kohl’s organise une énorme vente de vêtements d’hiver pour hommes et femmes. Découvrez nos meilleurs choix

– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Beaucoup d’entre nous étant toujours fermement ancrés dans les profondeurs froides de l’hiver, vous êtes peut-être toujours à la recherche de vestes chaudes, de pulls grillés et de pyjamas flous. Et grâce au détaillant à grande surface Kohl’s, vous pouvez obtenir ces articles – et bien plus encore! – pour beaucoup moins que ce que vous paieriez normalement, vous pouvez donc terminer la saison sur une bonne note.

Recevez des conseils d’experts sur votre téléphone. Inscrivez-vous aux alertes par SMS de la part des nerds à la recherche d’offres chez Review

Pendant un temps limité, vous économiserez gros sur les vêtements et accessoires pour hommes et femmes. Pour les femmes, les vêtements sont à 50% ou plus, tandis que les hommes peuvent profiter d’une solide réduction de 60 à 70% sur tout, des vêtements de sport aux chemises habillées. Mieux encore, vous obtiendrez 20% de réduction supplémentaire sur certains articles avec code promo HIVER20. Les commandes de plus de 75 $ seront même expédiées gratuitement! Et, comme si tout cela n’était pas assez excitant, pour chaque 50 $ dépensé au magasin, vous en tirerez 10 $ en Kohl’s Cash à utiliser Lundi 22 février à Dimanche 28 février.

Un excellent choix de cet événement d’épargne? Ce duffel coat Nine West pour femme. Une fois 180 $ et en vente pour 72 $, il tombe à 57,60 $ avec le code promotionnel pour une énorme réduction de 68%. Avec une note de 4,4 étoiles de la part de plus de 40 acheteurs Kohl’s, ce vêtement d’extérieur a reçu les éloges des acheteurs pour son design chaleureux et de qualité supérieure. Il comporte une capuche attachée avec une bordure en fausse fourrure, deux poches, un intérieur doublé et est fabriqué à partir d’un mélange de laine pour vous garder au chaud tout au long des jours de neige restants.

Les hommes, quant à eux, peuvent s’emparer de ces pantalons de nuit en flanelle à motifs Croft & Barrow, normalement 24 $ et réduits à 9,99 $, pour 7,99 $ avec le coupon, ce qui vous donne un peu plus de 16 $ d’économies. Ils sont à gagner dans une tonne de motifs et de teintes différents et ont une note impressionnante de 4,3 étoiles de la part de près de 200 acheteurs de Kohl, qui ont adoré ces bas pour leur intérieur ultra-chaud et leur coupe super confortable.

À l’avance, découvrez encore plus de nos meilleurs choix de cette incroyable vente de Kohl.

Besoin d’aide pour trouver des produits? Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire. C’est gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

Les experts en produits de Review couvrent tous vos besoins d’achat. Suivez Review sur Facebook, Twitter, et Instagram pour les dernières offres, critiques et plus encore.

Les prix étaient exacts au moment de la publication de cet article, mais peuvent changer au fil du temps.