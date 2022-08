Kohl’s (KSS) publie ses résultats du deuxième trimestre 2022

Jeudi, Kohl’s a de nouveau réduit ses prévisions financières pour l’année, affirmant que ses clients à revenu intermédiaire ont été particulièrement sous pression par une inflation plus élevée, ce qui a freiné les ventes.

Le détaillant a déclaré que les acheteurs font moins de déplacements dans les magasins, dépensent moins d’argent par transaction et optent davantage pour les marques privées moins chères de Kohl.

La présidente-directrice générale, Michelle Gass, a déclaré dans un communiqué que la société ajustait ses plans d’affaires et prenait des mesures pour réduire les stocks et réduire les dépenses “pour tenir compte des perspectives de demande plus faibles”.

Les actions de Kohl’s ont chuté dans les échanges avant commercialisation, même après que Kohl’s ait battu les attentes des analystes à la baisse concernant ses bénéfices et ses revenus du deuxième trimestre fiscal, les investisseurs étant davantage concentrés sur les orientations futures.

Kohl’s voit désormais ses ventes nettes pour l’exercice 2022 en baisse de 5% à 6%, par rapport à une fourchette précédente de stagnation à 1% par rapport aux niveaux de l’année précédente. Il s’attend également à ce que le bénéfice ajusté par action se situe entre 2,80 $ et 3,20 $, contre des prévisions antérieures de 6,45 $ à 6,85 $.

Les sombres indications de Kohl’s font suite à la fin juin de la fin des pourparlers de la société pour vendre ses activités au groupe Franchise, propriétaire de The Vitamin Shoppe, alors que l’environnement de vente au détail s’est détérioré au cours du processus d’appel d’offres. Pendant des mois, Gass et son équipe ont dû faire face à une pression croissante de la part d’investisseurs activistes pour poursuivre la vente de l’entreprise.

Kohl’s à l’époque a cité un environnement de financement et de vente au détail difficile qui constituait des obstacles à la conclusion d’un “accord acceptable et pleinement exécutable”.

Les nouvelles de Kohl’s arrivent également la même semaine que Walmart et Target ont tous deux réitéré leurs prévisions pour l’année entière alors même que leurs bénéfices sont sous pression.

Walmart a déclaré avoir vu davantage de consommateurs à revenu élevé et moyen visiter ses magasins à la recherche d’articles à prix réduits, ce qui a contribué à sa performance globale. Les bénéfices de Target, cependant, ont été alourdis par ses efforts pour éliminer les excédents de marchandises à des prix très réduits avant la période des fêtes.

Les niveaux de stocks de Kohl au cours du dernier trimestre ont grimpé de 48 % par rapport à l’année précédente en raison de la baisse des ventes. La société a également déclaré que cette augmentation découlait de ses récents investissements dans la beauté pour son partenariat Sephora et de sa stratégie visant à emballer et à conserver davantage de marchandises.

Voici comment Kohl’s s’est comporté au cours de son deuxième trimestre fiscal clos le 30 juillet par rapport à ce que les analystes anticipaient, sur la base des estimations de Refinitiv :

Bénéfice par action : 1,11 $ ajusté contre 1,03 $ attendu

Chiffre d’affaires : 4,09 milliards de dollars contre 3,85 milliards de dollars attendus

Le bénéfice net de Kohl pour la période de trois mois terminée le 30 juillet a chuté à 143 millions de dollars, ou 1,11 $ par action, contre 382 millions de dollars, ou 2,48 $ par action, un an plus tôt.

Les ventes ont chuté de 8,5 % à 4,09 milliards de dollars, contre 4,45 milliards de dollars un an plus tôt.

Les ventes des magasins comparables, qui suivent les revenus des magasins Kohl ouverts depuis au moins 12 mois, ont chuté de 7,7 %.

“Alors que 2022 s’est avéré plus difficile que prévu initialement, Kohl’s reste une entreprise financièrement solide”, a déclaré Gass.

La société a déclaré jeudi qu’elle avait conclu un accord de rachat accéléré d’actions pour racheter environ 500 millions de dollars de ses actions ordinaires.

Kohl’s a également déclaré qu’il s’en tenait à son dividende en espèces trimestriel de 50 cents par action, annoncé précédemment, payable aux actionnaires le 21 septembre.

Les actions de Kohl ont chuté d’environ 31 % jusqu’à présent cette année, à la clôture du marché de mercredi.