Kohl’s Black Friday 2022 : premières offres sur les jouets, les vêtements, les appareils électroménagers et plus encore

Il existe un certain nombre d’endroits où vous pouvez acheter des vêtements, des jouets, des appareils électroniques et plus encore pendant Vendredi noir. Mais l’un des endroits les plus abordables où vous pouvez saisir toutes ces choses est chez Kohl’s. Tout au long du mois de novembre, Kohl’s propose des offres Black Friday pour bien démarrer la saison des fêtes et réaliser d’importantes économies. Donc, que vous cherchiez à faire le plein de quelque chose ou à offrir des cadeaux à toute la famille, c’est le détaillant que vous voulez consulter pour tout obtenir à moindre coût.

Gardez un œil sur le reste des produits abordables que vous voudrez peut-être lors de cette méga vente de vacances chez Kohl’s.

Accès anticipé au Black Friday : du 4 au 10 novembre

Les remises ci-dessous sont un aperçu des nombreuses premières offres du Black Friday de Kohl disponibles actuellement. Pour lancer la vente, vous pouvez également gagner 15 $ en espèces de Kohl pour chaque 50 $ que vous dépensez 4 novembre seulement.

Vous pouvez acheter cet aspirateur à partir du 4 novembre et bénéficier d’une remise énorme plus Kohl’s Cash à dépenser plus tard.

Cette vente à 50% sur cet Amazon Fire à l’épreuve des enfants commence le 4 novembre et se termine le 6 novembre.

La sonnette vidéo Nest alimentée par batterie de Google est réduite à seulement 120 $ pour une durée limitée, ce qui vous permet d’économiser 60 $.

Le Keurig K-Duo propose à la fois un brassage de dosettes à une tasse et un brassage goutte à goutte plein pot et vous pouvez accrocher cette machine pour 72 $ avec le code ENREGISTRER15.

Faites cuire des aliments rapidement avec ce gril sans fumée à 70 $ de rabais. Vous bénéficierez également d’une réduction supplémentaire de 15 % à la caisse avec le code ÉCONOMISER15.

Plus d’offres d’accès anticipé au Black Friday

Offres de la semaine du Black Friday : du 20 nov. au 25 nov.

Coupez des matériaux, créez un décor personnalisé et plus encore.

Cousez votre prochaine tenue avec 15 % de réduction supplémentaire sur cette machine à coudre.

Aspirez la saleté et obtenez 15% de réduction avec un coupon.

Plus d’offres de la semaine du Black Friday

Vols flash du Black Friday : du 24 au 25 novembre

Obtenez 50 % de réduction sur Barbie ainsi que sur une sélection de peluches Minnie ou Mickey, un ensemble de jeu Hot Wheels Auto Lift, des scooters électriques ou des hoverboards.

Achetez des vêtements pour hommes, femmes et enfants.

Plus de vols flash du Black Friday