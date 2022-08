Kohl’s, BJ’s Wholesale, Estee Lauder et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres avant la cloche :

Kohl’s (KSS) – Les actions de Kohl’s ont chuté de 7,2 % en précommercialisation après que le détaillant ait réduit ses prévisions pour l’année entière en raison d’une activité promotionnelle accrue et de coûts plus élevés. Le dernier trimestre de Kohl a dépassé les prévisions de Street en matière de revenus et de bénéfices.

BJ’s Wholesale (BJ) – Le détaillant en entrepôt a dépassé les estimations de 26 cents avec un bénéfice trimestriel ajusté de 1,06 $ par action et les revenus ont également dépassé les prévisions. Les ventes des magasins comparables ont augmenté plus que prévu et le titre a augmenté de 5,4 % dans les échanges avant commercialisation.

Tapestry (TPR) – Tapestry a évolué entre les gains et les pertes dans l’action avant commercialisation après que ses bénéfices aient dépassé le consensus malgré des ventes légèrement inférieures aux prévisions. La société derrière les marques de luxe Coach et Kate Spade a également augmenté son dividende trimestriel de 20 %.

Estee Lauder (EL) – Les actions d’Estee Lauder ont chuté de 1,3% en pré-commercialisation après que le fabricant de cosmétiques a prévu des ventes annuelles inférieures au consensus, en raison des blocages liés à Covid en Chine. Les bénéfices et les revenus d’Estee Lauder pour son dernier trimestre ont dépassé les estimations de Wall Street.

Canadian Solar (CSIQ) – La société d’équipements et de services solaires a annoncé des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes et des livraisons de modules solaires qui se situaient dans la partie supérieure de ses prévisions précédentes. Canadian Solar a également relevé ses prévisions de revenus pour l’année entière et son action a bondi de 6,2 % dans les échanges avant commercialisation.

Bath & Body Works (BBWI) – Bath & Body Works a annoncé un bénéfice et des revenus trimestriels meilleurs que prévu, mais a donné une prévision pour le trimestre en cours qui était plus faible que prévu. Le détaillant de produits de soins personnels a également déclaré avoir supprimé 130 postes alors qu’il s’efforce de contrôler les coûts et de devenir plus efficace.

Cisco Systems (CSCO) – Cisco a augmenté de 5 % dans les échanges de précommercialisation après avoir dépassé les estimations du chiffre d’affaires et du résultat net pour son dernier trimestre. Le fabricant d’équipements de réseau a également donné des perspectives plus solides que prévu pour le trimestre en cours, les problèmes de chaîne d’approvisionnement s’atténuant.

Bed Bath & Beyond (BBBY) – Bed Bath & Beyond a chuté de 14,4 % en précommercialisation après que l’investisseur Ryan Cohen a déposé un avis d’intention de vendre 7,78 millions d’actions du détaillant d’articles ménagers. Les achats antérieurs d’options d’achat de Cohen avaient contribué à une frénésie d’achat dans Bed Bath & Beyond, le stock ayant augmenté au cours de 15 des 16 dernières sessions et ayant plus que quintuplé sa valeur au cours de cette période.

Wolfspeed (WOLF) – Wolfspeed a grimpé de 20,9 % en pré-commercialisation après que la société de semi-conducteurs a annoncé une perte et des revenus trimestriels inférieurs aux attentes, supérieurs aux estimations consensuelles. Il a également prévu une perte pour le trimestre en cours qui est largement inférieure à ce que les analystes avaient anticipé.

DCP Midstream (DCP) – DCP Midstream a ajouté 1,7 % dans les échanges avant commercialisation après que le raffineur Phillips 66 a proposé d’acheter les actions détenues par le public de l’opérateur de pipeline pour 34,75 $ par action.