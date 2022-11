Kohli Room Leaked Video : Où tracer la ligne dans l’invasion de la vie privée des célébrités ?

Ventilateurs. Frénésie. Fanatisme. La récente révélation de Virat Kohli sur la fuite de la vidéo de sa chambre d’hôtel pointe vers les trois et la mort lente de la vie privée. Bien que les célébrités se voient également accorder les mêmes droits à la vie privée que tout autre individu, nous avons souvent tendance à l’oublier en raison de leur mode de vie très médiatisé.

Kohli, qui est en Australie pour la Coupe du monde T20, est devenu “paranoïaque” après qu’un inconnu a filmé sa chambre d’hôtel à Crown Resorts, Perth, et l’a publié sur les réseaux sociaux. Le joueur de cricket vedette a partagé la vidéo intitulée “King Kohli’s Hotel Room” sur son Instagram et a condamné “l’invasion absolue de la vie privée”. L’hôtel s’est depuis excusé pour l’incident et a publié une déclaration mentionnant que les employés concernés avaient été licenciés et qu’une enquête avait ensuite été ouverte.

Kohli a demandé: “Si je ne peux pas avoir d’intimité dans ma propre chambre d’hôtel, alors où puis-je vraiment m’attendre à un espace personnel?” et même leurs maisons pour des commérages juteux qui sont facilement absorbés par les masses.

Droits des célébrités vs vie privée

Étant marié à l’actrice de Bollywood Anushka Sharma, Kohli n’est pas nouveau dans la frénésie des fans. Kohli a utilisé efficacement les médias sociaux pour établir une connexion avec ses fans, donnant sélectivement accès aux parties de sa vie qu’il souhaitait partager. Le couple a protégé sa fille Vamika des projecteurs et a établi des règles claires pour que les paparazzi ne la photographient pas.

Après la naissance de Vamika en 2021, ses parents avaient publié un tweet demandant la confidentialité de leur enfant. Oui, en tant que « parents humains ordinaires » et non en tant que célébrités. “Bien que nous veillerons toujours à ce que vous obteniez tout le contenu dont vous avez besoin avec nous, nous vous prions de ne pas prendre ou transporter tout contenu qui a notre enfant.”

Malgré les multiples demandes et affrontements avec la presse, notamment en 2021 lorsque les caméras se sont focalisées sur le visage de Vamika lors d’une série Inde-Afrique du Sud, certains n’arrivent toujours pas à appréhender la notion de vie privée. Les fans assument une sorte de propriété sur leurs célébrités préférées qui ont choisi une vie « publique », ils se sentent donc également autorisés à profiter de tous leurs moments privés.

Dans le cas de Kohli, ce n’était pas un papa qui gagnait sa vie en cliquant sur des photos de la vie de la star, mais plutôt une personne au hasard qui cherchait peut-être ses 15 minutes de gloire ou se montrait à ses amis ou même à l’un des millions d’admirateurs de King Kohli, qui s’est introduit dans son espace gardé.

Les choses repérées dans la visite de la chambre de Kohli – idoles spirituelles, chaussures, une valise pleine de vêtements – ne sont pas si différentes d’une chambre typique, à l’exception des maillots de l’équipe indienne. Il n’est pas si difficile de comprendre quelle ligne a été franchie si chacun de nous pouvait imaginer que ses espaces privés étaient exposés à un monde indiscret, depuis l’encombrement des vêtements jusqu’au journal personnel conservé en toute sécurité sur la table de chevet.

Alors que les célébrités sont considérées comme un objet de divertissement plutôt que comme un être humain avec des émotions, les fans et les paparazzis dépassent constamment les limites morales. Comme l’a expliqué James Houran, un psychologue, à livescience.com, il y a trois étapes de fandom – de se livrer à des commérages de célébrités à un comportement compulsif et enfin l’étape “pathologique borderline”, où la personne croit qu’elle est dans une relation profonde avec le célébrité.

Cependant, beaucoup pensent que les paparazzis implacables et les harceleurs dangereux doivent être acceptés comme faisant partie intégrante d’une figure connue, ce qu’ils ont choisi d’être. Mais non, les célébrités n’ont pas renoncé à leur droit à la vie privée lorsqu’elles optent pour une profession sous les feux de la rampe.

Combien de publicité est trop de publicité?

Lumières. Caméra. Vautours. La culture des célébrités consiste à documenter chacun de leurs éternuements et de leurs repas afin de prouver qu’eux aussi sont – les dernières nouvelles – « normaux » ! Les célébrités sont vénérées et critiquées dans le même souffle, chacune de leurs actions étant examinée et disséquée dans le discours public.

Qu’il s’agisse de Deepika Padukone sans maquillage, de Janhvi Kapoor repéré avec un homme mystérieux ou du repas de triche de Taimur, les médias indiens ont veillé à ce que le public reçoive une dose quotidienne de divertissement sous toutes les formes disponibles. Le procès pour diffamation et les médias publics de Rhea Chakraborty dans l’affaire du suicide de Sushant Singh Rajput a été l’une des pires exploitations de ce phénomène. Grâce à des “espionnages exclusifs” avec un pieu dans les maisons des célébrités et d’autres moyens effrayants, les médias ont projeté l’idée que la découverte du “secret” d’une célébrité rapproche les fans de leurs héros réels.

Récemment, l’artiste Camila Cabello a expliqué qu’elle devait s’habiller et se rentrer le ventre à la plage en raison de la peur de se faire papper, ce qui a gâché une journée à la plage qui était censée être amusante mais qui a laissé sa santé mentale en lambeaux. En 2012, les photos seins nus de la duchesse de Cambridge Kate Middleton prises dans une villa privée ont été publiées en couverture d’un magazine français. Après avoir été poursuivi par la famille royale, le magazine a fait valoir que les photos avaient été publiées dans “l’intérêt public”. Les médias ont, pendant des siècles, puisé dans le trope voyeuriste pour saisir les globes oculaires et ratisser le moolah.

Aujourd’hui, Fandom est fier d’établir une connexion profonde et personnelle avec des célébrités qu’ils n’ont jamais rencontrées, et Dieu nous en préserve, leur idole parfaite se trompe, c’est un effondrement complet sur les réseaux sociaux. Cela a été récemment constaté lorsqu’il est apparu que l’un des maris préférés d’Internet, Adam Levine, trompait sa femme enceinte Behati Prinsloo. Cela a suscité un cri collectif de “comment a-t-il pu nous faire ça?” Les célébrités avec une image publique immaculée sont tenues aux normes les plus élevées et toute erreur, dans ce cas, la tricherie est considérée comme une trahison envers ses fans.

Une telle idée malsaine d’une relation parasociale a pris sa forme la plus laide lors du procès très médiatisé d’Amber Heard contre Johnny Depp, où Heard est devenu la cible de mèmes et de désinformation sur les réseaux sociaux tandis que les abus de Depp étaient balayés sous le tapis. L’attention extrême des médias sur le divorce de la princesse Diana avec le prince Charles, sa relation avec Dodi Fayed et leur décès consécutif à un accident de voiture résultant d’une poursuite de paparazzi, montre également le côté dangereux de l’obsession des célébrités et le mépris de leur vie privée.

L’acteur Ranveer Singh, dans une interview avec le magazine Paper plus tôt cette année, a parfaitement résumé la nécessité d’une séparation claire entre le personnel et le public. Il a révélé qu’il gardait farouchement son espace privé et que même les invités n’étaient pas autorisés à prendre des photos de sa maison. Il a exprimé son besoin d’un espace « sans yeux, (car) il ne me reste que quelques espaces comme ça ».

C’est aussi simple que ça. Il est déshumanisant et harcelant lorsque le droit humain fondamental à la vie privée d’une célébrité est gravement violé en dépassant ses limites personnelles.

Les médias aident le fanatisme, mais la société aussi.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici