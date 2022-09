Kohli-Rohit Sharma a eu une réaction saine à la victoire de l’Inde. Les “fans toxiques” peuvent rentrer chez eux

“Pourquoi les fans de Virat Kohli et Rohit Sharma ne s’aiment-ils pas tant ?” Un curieux tweet d’un journaliste australien Chloé Amanda Bailey en 2020, les fans ont peut-être renvoyé de vagues réponses sur l’application bluebird, mais les deux joueurs de cricket et leurs coéquipiers sont loin d’être des rivaux, même des besties sur et en dehors du terrain.

Cette bromance entre les deux joueurs de cricket, qui sont incroyablement passionnés par le jeu, était pleinement visible lorsque l’Inde a battu l’Australie lors de la troisième et décisive rencontre T20I dimanche à Hyderabad. Poursuivant l’objectif australien de 187, Suryakumar Yadav et Virat Kohli ont stabilisé le navire bancal de l’Inde après que les deux ouvreurs – KL Rahul et Rohit Sharma – aient été renvoyés dès le début. Yadav (69 ans) et Kohli (63 ans) ont mis en place un partenariat dominant de 104 descentes qui ont maintenu l’Inde dans la chasse.

Ayant besoin de 11 sur 6 dans la partie de Daniel Sams, Kohli est allé grand, a ramené l’équation à 5 sur 5, mais est parti au ballon suivant.

Kohli était assis à côté de Rohit Sharma près de la zone creusée où les deux étaient littéralement au bord de leurs sièges. Heureusement pour les deux joueurs de cricket nerveux et un stade bondé, Hardik Pandya a battu le troisième homme court pour en presser un sur quatre alors que les fans du stade international Rajiv Gandhi poussaient un soupir de soulagement.

Kohli et Sharma, d’autre part, ont célébré la victoire spéciale avec un câlin.

Image du jour – la célébration gagnante de Rohit Sharma et Virat Kohli était saine. ♥️ pic.twitter.com/IXHYn8VMxR — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) 25 septembre 2022

Virat Kohli et Rohit Sharma, divisés par des fans unis par la passion et l’amour envers le pays et TEAM INDIA 🇮🇳#INDvAUS #SuryakumarYadav #KingKohli #HardikPandya pic.twitter.com/JJEj2XF09N — Anshul Talmale (@TalmaleAnshul) 25 septembre 2022

Bien sûr, il y avait des mèmes.

#INDvAUS Pic1 – Les fans de Virat Kohli et Rohit Sharma sur les réseaux sociaux Pic2 – Virat kohli et rohit sharma dans la vraie vie. pic.twitter.com/gBAszV5RIe – Pranjul Sharma (@SharmaaJie) 25 septembre 2022

Moi donnant des réponses sauvages au professeur Mes amis de derrière : pic.twitter.com/A7yVdpY5eD – rozgar_CA (@Memeswalaladka) 25 septembre 2022

Lorsque votre commande Swiggy / Zomato arrive 5 minutes plus tôt ☺️☺️ pic.twitter.com/PguBYt6uw5 —Niki (@niki_naughty) 25 septembre 2022

Les quilleurs de Rohit Sharma ont limité les visiteurs à 186/7 après les avoir fait battre en premier. Tim David a obtenu le meilleur score avec un 54 de 27 balles tandis que Cameron Green a contribué avec un knock-out de 52 points sur 21 livraisons. Pour l’Inde, Axar Patel a renvoyé des chiffres de 3/33 tandis que Harshal, Bhuvneshwar et Chahal ont choisi un guichet chacun.

Yadav a joué une manche inoubliable alors qu’il décimait l’attaque de bowling australienne avec un brillant 69 points sur 36 livraisons alors qu’il retournait à l’abri sous une ovation debout du public adorateur.

Hardik Pandya a remplacé Yadav dans le pli et a joué une manche responsable sans concéder de guichets alors que Kohli se dirigeait vers un mémorable 63 sous pression.

