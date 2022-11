Kohli gesticulant sans balle contre le Bangladesh, Twitter lance la même blague

Le skipper bangladais Shakib Al Hasan était visiblement bouleversé après que les arbitres sur le terrain aient appelé à un non-balle alors que Virat Kohli faisait signe aux officiels lors du match de la Coupe du monde T20 entre le Bangladesh et l’Inde à Adelaide Oval mercredi. L’incident s’est produit lors de la 16e manche des manches indiennes lorsque la livraison finale de Hasan Mahmud a poussé sur Kohli qui l’a écrasé dans la région carrée profonde. Marais Erasmus l’a considéré comme le deuxième videur pour le plus, le suivant avec un signal pour pas de balle, alors que Kohli a été vu instantanément faire des gestes aux arbitres sur le terrain.

Shakib, non amusé, a eu une brève conversation avec l’arbitre, puis avec Kohli, mais le jeu a continué sans aucun drame sur le terrain.

Les scènes sur Twitter étaient cependant un peu contrastées alors que les fans de cricket se demandaient, bien que sarcastiquement, si Kohli pourrait également commencer à officier dans les matchs.

Certains ont fulminé, d’autres ont ri, mais il y avait beaucoup de mèmes alors que plusieurs imaginaient Kohli au clair de lune en tant qu’arbitre de cricket.

Pas besoin d’arbitres dans ce tournoi ici, Kohli peut décider lui-même de chaque décision sur le terrain — Oussama. (@ashaqeens) 2 novembre 2022

Kohli l’arbitre de jambe >> Kohli le batteur. — Vipul Goyal (@HumorouslyVipul) 2 novembre 2022

pétition pour faire de Virat Kohli le quatrième arbitre de chaque match — × (@khanofyousafzai) 2 novembre 2022

Virat Kohli est le meilleur arbitre de l’histoire du cricket. #INDvsBAN pic.twitter.com/g770kmH76v – Muhammad Naveed (@NaveedDesigns20) 2 novembre 2022

Kohli ny large ka ishara kia à erasmus ny large dia même erasmus ny hamary sath kia.

Arbitre ki zaroorat kya hai fir jb Kohli khud arbitre b bna hai

#INDvsBAN pic.twitter.com/WE6YZpRn1Q — نعمان خان سلیمانی (@nomanksulemani) 2 novembre 2022

Virat Kohli lui-même est également arbitre dans ce wt20. Au moins Shakib a enregistré sa protestation d’une meilleure manière. – Oussama Zafar (@ Usama7) 2 novembre 2022

arbitre hatado kohli ko bolo dono kaam karlay — Inaba🇵🇰 shadab khan stan acc (@inabaabelfaroqi) 2 novembre 2022

L’incident de mercredi a brièvement rappelé à tout le monde l’incident “controversé” sans ballon lorsque Kohli battait contre le Pakistan dans les derniers instants du match de Coupe du monde T20 au bord du siège.

15 sur 4 étaient exigés par l’Inde. Kohli s’est précipité pour deux alors que l’équation se résumait à 13 sur 3. Puis quelque chose d’inattendu s’est produit. Kohli a frappé une balle taille haute pour un six et a immédiatement regardé l’arbitre. Les arbitres sur le terrain l’ont qualifié de non-balle et le skipper pakistanais Babar Azam était livide. Les fonctionnaires ont décidé de ne pas monter et la demande a été réduite à 6 sur 3 .

Un large plus tard, et avec le coup franc toujours en jeu, Nawaz a battu Kohli. Réalisant qu’il s’agissait d’un coup franc, Kohli a complété trois points qui ont ensuite été jugés comme trois byes.

L’Inde a finalement remporté le concours contre le Pakistan lors de la dernière livraison de la journée.

