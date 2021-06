Kohli et les réactions contrastées de Rohit Sharma à Bowler lors de la finale du WTC ont des fans qui choisissent leur «vrai capitaine»

Virat Kohli et Rohit Sharma sont deux bêtes du jeu. Le premier est animé, agressif et dans votre visage. Ce dernier est calme, recueilli et soumis. Malgré les facettes contrastées de leurs personnalités, les deux joueurs de cricket indiens ont peut-être quelque chose en commun avec le reste de l’équipe : la soif de victoire. Alors que la finale en cours du Championnat du monde d’essais (WTC) entre l’Inde et la Nouvelle-Zélande attire les fans de cricket et la fraternité, une photo de l’événement phare a attiré l’imagination de beaucoup.

Sur la photo désormais virale, Kohli et Sharma sont positionnés dans la région de glissement, ayant des réactions caractéristiques mais distinctes à leur lanceur Jasprit Bumrah.

En un rien de temps, la photo qui a capturé les différentes réactions de deux joueurs de cricket s’est propagée comme une traînée de poudre sur le site de microblogging Twitter. La photo a également divisé les fans tandis que d’autres se sont contentés de mèmes.

Kohli : BC wicket le lo yar warna log mujhe salut blâmer karenge sab ke liye capitainerie nahi aati ye woh…Rohit : Oh ouais ! allez venez les garçons … Aise salut dalte raho … pic.twitter.com/rLUelXCt6W – Rajasthani Memer ✍️ (@Meme_Templatss) 20 juin 2021

« Jo Dost/leader tumhari galtiyon ko chupakar tumhe aur jyada galtiyan karne ka badhawa de wo kabhi tumhara sachha Dost/leader nahi ho sakta » Honte à Rohit sharma 👎 pic.twitter.com/rWIumbB02L– Rajasthani Memer ✍️ (@Meme_Templatss) 20 juin 2021

Dans un autre incident sans rapport, une photo de Rohit Sharma regardant le match depuis le pavillon à l’aide de jumelles a été transformée en mèmes par les fans de cricket.

