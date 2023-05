Kohli égale le record de Gayle de la plupart des siècles d’IPL avec une tonne majestueuse

Virat Kohli était à son meilleur jeudi soir et le monde s’est réjoui. Pour couronner le tout, le grand frappeur a frappé son sixième siècle IPL avec seulement 62 balles lors d’un match IPL 2023 contre SunRisers Hyderabad pour égaler l’exploit du grand des Antilles Chris Gayle du plus grand nombre de tonnes dans la première compétition T20. Contre SRH, Kohli était à son meilleur huit agressif dès le départ et les fans présents ont profité de chaque instant de l’exploit. C’était également la première fois dans l’histoire de l’IPL qu’un siècle était marqué dans les deux manches d’un match IPL. Plus tôt, Heinrich Klaasen a fait une tonne pour SRH pour aider son équipe à fixer un objectif de 187 points pour RCB.

En forme, Heinrich Klaasen a montré ses prouesses de frappe sur le chemin de sa première centaine d’IPL alors que Sunrisers Hyderabad se remettait d’un mauvais départ pour poster 186 pour cinq contre Royal Challengers Bangalore dans un match crucial ici jeudi.

Le frappeur-gardien a réussi six coups sûrs par-dessus la clôture et huit à travers celle-ci lors de son coup scintillant de 51 balles. Il a forgé un partenariat de 76 points avec Aiden Markram (18) avant d’ajouter 74 autres balles sur 36 avec Harry Brook (27 non éliminés) pour amener SRH à un total compétitif.

Déjà hors course aux éliminatoires, SRH a encore une fois pris un mauvais départ après avoir été invité à prendre la première frappe par le skipper du RCB Faf du Plessis.

Comme cela a été le cas cette saison, Rahul Tripathi (15) et Abhishek Sharma (11) ont gaspillé des départs raisonnablement bons, laissant les Sunrisers à 28 pour 2 au cinquième.

SRH n’a marqué que 11 buts en trois overs avant que les ouvreurs ne battent Wayne Parnell pour 16 points.

Cependant, l’off-spinner Michael Bracewell a frappé deux fois, supprimant les deux ouvreurs lors de ses trois premières balles. Tandis qu’Abhishek frappait directement Lomror à couvert, Tripathi a trouvé le défenseur de la jambe fine hors de son balayage de pagaie slog.

Klaasen a martelé trois quatre contre Shahbaz Ahmed pour propulser les Sunrisers à 49 pour 2 en avantage numérique.

Klassen a basculé en arrière et a tiré chaque fois que le ballon était court alors que Bracewell et Harshal Patel étaient envoyés à travers les cordes, tandis que Karn Sharma était envoyé pour un six de 74 mètres.

Karn Sharma a ensuite été puni pour avoir joué au bowling sur-terrain avec Klaasen le déposant dans les gradins. Le Sud-Africain a bouclé son cinquantenaire en 24 balles.

Alors que Klaasen était en plein essor, Markram n’a réussi qu’un run-a-ball 18 avant que son moignon ne soit rattrapé par Shahbaz alors qu’il cherchait un coup inversé.

De retour dans le onze de jeu, Brook a ensuite décroché un quatre et un six sur Karn Sharma, qui a saigné 21 points, Klaasen le soulevant également à couvert.

La décision de Du Plessis de faire en sorte que Shahbaz lance le 17e tour s’est retournée contre lui alors que Klaasen a frappé les deux premières balles au-dessus de la tête du quilleur, tandis que Brook a envoyé une amende.

Parnell a cloué les yorkers pour ne concéder que sept points dans la suivante, mais Klaasen a ensuite pillé Harshal au-dessus de sa tête pour faire monter sa centaine. Il a été renvoyé une balle plus tard alors qu’il cherchait un autre gros coup.

Mohammed Siraj n’a concédé que quatre points et a pris un guichet dans le dernier over.

Avec entrées PTI