"Kohli a posé des questions…": L’avertissement d’Aus Great avant la finale du WTC

La finale du championnat du monde de test entre l’Inde et l’Australie approche à grands pas et les deux équipes sont prêtes à s’affronter dans la bataille ultime du format le plus long. L’équipe dirigée par Rohit Sharma s’appuiera définitivement sur Virat Kohli pour une grosse manche, alors que le frappeur vedette a récemment retrouvé sa forme après avoir lutté contre une zone maigre. Virat, 34 ans, qui avait du mal à obtenir des courses, a brisé son 28e siècle de test tant attendu lors du quatrième test pour le trophée Border-Gavaskar contre l’Australie en mars de cette année.

Parlant des conditions de jeu à The Oval, l’ancien capitaine australien Greg Chappell a parlé des séries de tests 2014 et 2021 contre l’Angleterre où Kohli avait eu du mal face à James Anderson et Stuart Broad.

« Virat Kohli s’est vu poser beaucoup de questions en Angleterre en 2014 et 2021 par Anderson, Broad et le reste des quilleurs anglais. Ils lui ont lancé d’excellentes lignes et longueurs dans des conditions qui leur convenaient. Ils savaient qu’il était le meilleur et levé se lever quand il joue au bowling. Penser ou dire que les Australiens seront capables de faire la même chose à partir de la première balle n’est pas correct. Les Anglais connaissent leurs propres conditions mieux que quiconque dans le monde », Chappell a déclaré dans l’émission ‘Backstage with Boria Majumdar’.

« Virat adore battre les Australiens. Nous l’avons vu en Australie. Son record prouve à quel point il est bon. Il aime un concours et n’est jamais du genre à reculer devant un. L’Ovale de toute mon expérience va avoir rebondir et cela conviendra à Virat. Vous m’avez dit que le temps est resté sec jusqu’à présent. Si le temps continue à rester sec, l’Ovale est aussi proche que possible d’un guichet australien en Angleterre. Et cela conviendra à Virat Je pense que s’il est mentalement excité comme je vous l’ai dit plus tôt dans la conversation, il obtiendra des points pour l’Inde. C’est un très bon joueur et quelqu’un qui peut faire la différence », a-t-il ajouté.

En 24 tests contre l’Australie, Virat a marqué 1 979 courses à une moyenne de 48,26, avec huit tonnes et cinq cinquante. Son meilleur score est de 186.

Dans tous les formats contre l’Australie, Virat a disputé 92 matchs, au cours desquels il a marqué 4 945 points à une moyenne de 50,97. Son meilleur score est de 186. Il a marqué 16 siècles et 24 cinquante contre des Australiens.

Compte tenu de sa forme, il sera sans aucun doute un acteur clé de la finale du WTC pour l’Inde.

(Avec entrées ANI)